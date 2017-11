A San Siro primo pari della squadra di Spalletti dopo sei vittorie consecutive Il Torino rallenta la corsa dell'imbattuta Inter. A San Siro finisce 1-1 Nella ripresa i gol di Iago Falque e del nuovo entrato Eder-Nel finale traversa di Vecino. I nerazzurri si portano a -1 dalla capolista Napoli

Condividi

Il Torino rallenta la rincorsa al primato dell’Inter che non va oltre l’1-1. I nerazzurri, in attesa delle partite del pomeriggio, si portano così a -1 dalla capolista Napoli. I nerazzurri, che restano comunque imbattuti in campionato, pareggiano in casa dopo sei vittorie consecutive.Grande cornice di pubblico allo stadio Meazza ( oltre 70mila presenze), nonostante la giornata piovosa. Spalletti manda in campo la stessa formazione per la quinta partita di fila. Mihajlovic, da parte sua, cambia tre giocatori rispetto all’ultima vittoriosa partita col Cagliari.La prima occasione è per il Torino: sinistro di Baselli e Handanovic para in due tempi. Immediata replica dell’Inter con Icardi, ben lanciato da Candreva, ma Sirigu blocca. Brividi sul finire del primo tempo: colpo di testa di Skriniar deviato magistralmente in angolo dal portiere granata e strepitoso Handanovic che smanaccia in angolo (l’arbitro Orsato, erroneamente, assegna però una rimessa dal fondo) su “zuccata” di Baselli.Subito ad inizio ripresa pericoloso Vecino, ma Sirigu non si fa sorprendere e devia in angolo. Al 60’ a sorpresa passa il Torino con un’azione personale di Iago Falque che salta Miranda e di sinistro, dal limite dell’area, supera l’incolpevole Handanovic. L’Inter, smaltito lo choc per l’inaspettato svantaggio, si riversa in avanti alla ricerca del pareggio che arriva al 79’ col nuovo entrato Eder (assist di Icardi) L’ultima emozione la regala Vecino, la cui conclusione dal limite si stampa sulla traversa..