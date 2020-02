Decidono i gol di Luis Alberto e Correa La Lazio piega 2-0 il Bologna ed è sola in vetta alla classifica Ventunesimo risultato utile consecutivo per la Lazio di Simone Inzaghi che all'Olimpico piega 2-0 il Bologna grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Luis Alberto al 18' e Correa al 21' e vola in vetta alla Serie A. Complice il rinvio del big match dello Stadium tra Juventus ed Inter, i biancocelesti salgono in solitaria in vetta alla classifica con 62 punti, 2 in più dei bianconeri, fermo a 34 il Bologna.

All’Olimpico la Lazio batte 2-0 il Bologna, coglie il 21° risultato utile consecutivo e vola, almeno per ora, in vetta alla classifica.I biancocelesti continuano la corsa scudetto e fiutano l’occasione di trovarsi primi in classifica nel girone di ritorno, primato che alla Lazio manca da 20 anni, stagione dell'ultimo Tricolore. Simone Inzaghi ancora senza Acerbi e con qualche problema sulle fasce per gli stop di Marusic e di Lulic. Dentro Jony e Lazzari. Torna Correa al fianco di Immobile. Mihajlovic recupera dall’emergenza: rientrano Soriano, Sansone, Santander e Skov Olsen. Skorupski torna tra i pali. I padroni di casa partono subito col piede sull’acceleratore. Dopo 2’ triangolazione Luis Alberto-Immobile-Correa, ma l'argentino davanti al portiere calcia di un soffio a lato. Al 5’ punizione ravvicinata di Luis Alberto : la palla supera la barriera ma termina di poco sull'esterno della rete. Al 12’ Immobile a un passo dal gol: verticalizzazione di Luis Alberto per l'attaccante che incrocia col destro e non trova di pochissimo lo specchio. Al 18’ arriva il gol con Luis Alberto assistito in ripartenza da Immobile. Lo spagnolo stoppa perfettamente dal limite e punisce Skorupsky. Il Bologna sfiora il pari al 20’ con Soriano che, dall'interno dell'area, conclude a botta sicura ma trova un grande Strakosha tra i pali. Passa un minuto e su ripartenza biancoceleste Luis Alberto allarga sulla destra per Correa che conclude in porta e, complice la deviazione di Danilo, beffa il portiere rossoblù. Al 31’ il Bologna cerca di rispondere con Orsolini che calcia a giro col sinistro dal vertice dell'area di rigore e non trova di circa mezzo metro lo specchio della porta. Si va al riposo con una Lazio padrona della gara e un Bologna che solo nelle ultime fasi del primo tempo ha cercato di cucire qualche trama offensiva. A inizio ripresa sugli sviluppi di un corner Palacio serve Orsolini che tira in girata col mancino, ma Strakosha respinge. Al 53’ gol annullato al Bologna con ausilio del Var: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Denswil colpisce centrale Strakosha e sulla respinta la palla gli rimbalza tra collo e braccio finendo in rete. Lazio vicina al tris, quando Immobile al 62’ penetra a sinistra e mette fuori causa Skorupski con un pallonetto che però non centra la porta. I ritmi rallentano, ma il Bologna non vuole darsi per vinto e al va ancora a segno con Tomiyasu al 69’ sfruttando un buco difensivo della difesa, ma ancora una volta Abisso annulla. Stavolta per fuorigioco millimetrico di Palacio. Lo stesso Palacio ci prova al 74’: servito da Sansone davanti al portiere si allunga palla sul controllo e favorisce l'uscita di Strakosha. All’80’ è la Lazio a sprecare: Parolo ritarda troppo a servire Lazzari che, tutto solo in area, si lamenta dell'occasione mancata. Nel finale la partita non ha più molto da dire e la Lazio vola.