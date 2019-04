Decide un gol di Dzeko nella ripresa Serie A, Dzeko si sblocca: la Roma vinve 1-0 con l'Udinese Nel secondo anticipo della 32.ma giornata di Serie A, la Roma ha sconfitto all'Olimpico l'Udinese con il punteggio di 1-0. Decisiva la rete, al 22' della ripresa, di Dzeko che non segnava in casa in campionato dallo scorso 28 aprile. Per i giallorossi un bel balzo in chiave Champions, mentre l'Udinese resta invischiata nelle zone basse della classifica.

All’Olimpico passo avanti della Roma in chiave Europa. I giallorossi battono 1-0 l’Udinese grazie ad un gol di Dzeko e vanno a 54 punti.La sfida oppone i padroni di casa, in corsa per un posto in Champions con 51 punti, agli ospiti, in lotta per non retrocedere a quota 32 punti. Ranieri schiera ben quattro centrali di difesa a causa delle assenze di Kolarov, Karsdorp e Santon; Dzeko e Schick in attacco con Zaniolo e El Shaarawy . Tudor non dispone di Behrami mentre Zeegelar è squalificato; Okaka al fianco di Lasagna con De Paul mezzala. Friulani volitivi nelle fasi iniziali con un bel sinistro di Mandragora al 3’ che impegna Mirante. Al 25’ Marcano serve Cristante che non inquadra la porta. Due minuti dopo Zaniolo manca di poco la deviazione vincente imbeccato da El Shaarawy che al 30’ manda in alto da buona posizione. Ci provano anche Marcano e Schick. La Roma sembra voler prendere il sopravvento ma il primo tempo si chiude a reti inviolate.A inizio ripresa Ranieri inserisce Pellegrini per Schick e Florenzi per l’acciaccato Jesus. Al 49’ Okaka impegna Mirante poi al 57’ sugli sviluppi di un calcio d'angolo, De Maio colpisce di testa la base del palo. Replica Dzeko che costringe Musso ad una gran parata. Il bosniaco si carica e sfrutta un delizioso assist di El Shaarawy portando in vantaggio i giallorossi (67’). Dzeko non segnava all’Olimpico in campionato dallo scorso 28 aprile! Al 70’ Under rileva De Rossi mentre nell’Udinese Pussetto entra al posto di D’Alessandro. Poco convinta la reazione friulana e i giallorossi incassano tre punti preziosi.