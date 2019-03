Serie A, 29.ma giornata Nuovo ko per il Milan, a Marassi la Sampdoria vince 1-0 Decide un gol al primo minuto di Defrel che approfitta di un erroraccio di Donnarumma. Debole reazione rossonera: la squadra di Gattuso è apparsa ancora sotto shock per la sconfitta nel derby. Nella ripresa, traversa di Quagliarella

Seconda vittoria di fila per la Sampdoria, seconda sconfitta consecutiva per il Milan. Al ‘Luigi Ferraris’ di Genova Marassi finisce 1-0 per i blucerchiati l’anticipo serale del sabato della 29.ma giornata di serie A, decima di ritorno. Prima della sosta per le nazionali, la Samp era passata 5-3 in casa del Sassuolo, il Milan aveva sofferto un doloroso ko nel derby. I punti per il Diavolo, quarto in classifica, restano 51; i doriani salgono a 45 come Atalanta e Lazio.Giampaolo con il 4-3-1-2: Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Risonde Gattuso con il consueto 4-3-3: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Çalhanoğlu; Suso, Piątek, Castillejo.Inizio disastroso dei rossoneri, che battono al centro, fanno scorrere la palla verso Donnarumma, ma il portiere si incarta e serve Defrel che porta in vantaggio la Samp dopo appena 38”. Il Milan accusa il colpo e non riesce a imporre il suo palleggio con costruzione dal basso. I padroni di casa giocano con maggior spensieratezza. Al 5’ Donnarumma blocca un tiro centrale di Defrel. Al 17’ il portiere rossonero salva su sinistro di Quagliarella ben servito da Linetty. La prima vera occasione del Milan è al 25’, quando Suso riesce a liberare il sinistro al termine di un’azione confusa (c’è anche un silent check del Var per un tocco di mano di Praet) impegnando Audero in una difficile respinta in tuffo. Grossa anche la chance doriana al 29’ con Quagliarella che tutto spostato a sinistra cerca il secondo palo con un destro a giro che termina largo.Il Milan torna dagli spogliatoi con Conti per Rodriguez, Calabria passa a sinistra. Per la Samp ci prova Praet dal limite, Donnarumma blocca a terra. Doriani pericolosi due volte in un minuto: tiro di Quagliarella deviato in corner (56’), inserimento di Defrel su cross lungo da sinistra di Murru, la mira è di poco sbagliata (57’). Chance anche per il Milan con un sinistro di Suso deviato da Colley che per pochissimo non beffa Audero. Al 64’ lo spagnolo lascia il posto a Cutrone. Giampaolo richiama Ramirez per inserire Saponara al 67’. Gattuso si gioca il terzo cambio al 71’: Paquetà per Biglia, passando al 4-3-1-2. Ma è sempre la Samp a rendersi insidiosa con Quagliarella che va al tiro, la deviazione di Musacchio manda il pallone a stamparsi sulla traversa. È poi Defrel a divorarsi l’occasione del raddoppio con una conclusione debole neutralizzata da Donnarumma (80’), su assist dell’appena entrato Jankto (per Vieira). Il Milan si rende pericoloso con un colpo di tacco di Cutrone, parato a terra da Audero. Ultimo cambio Doria con Gabbiadini per Quagliarella all’87’. Proteste rossonere per un’entrata di Murru su Piątek nel finale, dopo visione delle immagini Orsato conferma che non è rigore. Donnarumma nega il gol a Saponara, mettendo il piede sul diagonale dell’ex rossonero. Nel recupero, Castillejo e Cutrone vanno insieme a colpire di testa un cross di Piątek, palla facile tra le braccia di Audero. Stesso esito per un’incornata debole dell’attaccante polacco. Festa Doria, Gattuso esce sconsolato.