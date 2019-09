Serie A, anticipo della quinta giornata Pareggio 0-0 tra Verona e Udinese al 'Bentegodi' Dopo un primo tempo equilibrato, l'Hellas domina la ripresa ma viene fermata dalle parate del portiere friulano Musso. Scaligeri a 5 punti in classifica, bianconeri a 4

Divisione della posta ‘Bentegodi’ nell’anticipo che apre la quinta giornata di campionato. Tra Hellas Verona e Udinese finisce 0-0 la prima partita del turno infrasettimanale di serie A. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa è emerso un dominio degli scaligeri che però non ha portato a nessun gol, anche per merito del portiere dei friulani, Musso. L’Hellas, reduce dalla sconfitta di misura in casa della Juve, sale a 5 punti. Per i bianconeri (in tenuta arancione da trasferta) i punti in classifica sono 4, il pareggio esterno rappresenta un debole progresso dopo il ko interno col Brescia.Jurić con il 3-4-2-1: Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Günter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazović; Zaccagni, Pessina; Di Carmine. Risponde Tudor con il 3-5-1-1: Musso; Becão, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Barak; Lasagna. Arbitra Chiffi di Padova.Al 4’ scontro tra Di Carmine e Troost-Ekong, l’attaccante scaligero si ferisce al capo ma poi torna in campo dopo alcuni minuti. Prima parata di un portiere quella di Silvestri al 10’ su colpo di testa di Barak. Sempre il ceco, stavolta di piede, chiama in causa il portiere del Verona al 20’. Di Carmine alza bandiera bianca al 29’, lo rileva Stępiński. Proteste veronesi al 30’ per un contatto tra Zaccagni e Becão in area dell’Udinese. Al 34’ Lasagna prova la conclusione, nonostante una deviazione Silvestri fa sua la sfera. Lo stesso attaccante friulano si divora una grossa occasione fallendo il bersaglio in girata da pochi passi al 43’. Su due corner consecutivi si rende pericoloso anche il Verona prima dell’intervallo, ma la difesa dell’Udinese sbroglia.Al 51’ su corner Rrahmani schiaccia di testa, Musso sicuro. È il preludio a una ripresa di marca interamente casalinga. Amrabat sfonda a destra e va al tiro, il portiere dell’Udinese si disimpegna a terra (63’). Verre (dal 61’) per Zaccagni, impegna Musso con una girata. Buona iniziativa di Faraoni che penetra in area friulana ma perde il tempo e si fa anticipare da Musso in uscita bassa. Miracoloso al 76’ l’estremo difensore bianconero su colpo di testa di Stępiński da pochi passi su traversone preciso di Amrabat: a mano aperta Musso manda il pallone prima sulla traversa e poi sul palo. Domina l’Hellas ma non segna. Fuori di poco un destro al volo di Verre da buona posizione dopo deviazione di testa di Troost-Ekong.