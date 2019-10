Dopo il pari col Toro gli azzurri tornano a vincere Calcio, serie A: si sblocca Milik, Napoli-Verona finisce 2-0 Al San Paolo decide la doppietta di Arek Milik, che porta il Napoli al quarto posto a un punto dall'Atalanta

Al San Paolo il Napoli ritrova la vittoria battendo 2-0 un discreto Verona. I partenopei cercano i tre punti per risalire in una classifica abbastanza deficitaria. Ancelotti applica un moderato turn over, Insigne in avanti con Milik, a centrocampo spazio a Younes con Zielinski dalla panchina. Juric sceglie Pessina e Zaccagni alle spalle di Stepinski, a centrocampo Amrabat in coppia con Veol.Il Verona inizia senza timori reverenziali e pressa con ordine sui tentativi di avanzata dei partenopei. Al 13’ Di Lorenzo impegna Silvestri di testa. Brillante azione scaligera al 19’: contropiede fulminante e Meret è costretto a una triplice parata, prima blocca Lazovic, poi Pessina ed infine Zaccagni. Subito dopo il portiere azzurro deve bloccare una potente conclusione di Lazovic. I padroni di casa sembrano quasi frastornati e al 23’ Kumbulla di testa la manda poco sopra alla traversa. Alla mezz’ora provano a rispondere Di Lorenzo e Callejon, ma le conclusioni sono fuori misura. Il Napoli si sveglia e al 37’ Callejon serve Ruiz che la mette in mezzo per l’accorrente Milik. Il polacco non perdona ed è vantaggio Napoli. Il finale di primo tempo è tutto di marca azzurra: grande sgroppata di Koulibaly che non riesce però a penetrare la difesa scaligera, poi due tentativi di Younes e Fabian prima di andare al riposo.Nella ripresa buone trame del Napoli: Insigne impegna Silvestri, chiamato in causa anche al 53’ da Fabian. Il portiere del Verona si salva con i pugni, ma il gol è nell’aria. Al 67’ punizione di Insigne forte sul primo palo, Milik in acrobazia anticipa Rrahmani e segna la doppietta personale. Il Verona tenta la reazione, ma il gioco ormai è in mano del Napoli. Al 76’ c’è anche spazio per Mertens che rileva Insigne. Tentativo scaligero con Marash che impatta un cross da calcio d’angolo, bel colpo di testa, ma la palla sfila è di poco larga oltre il palo destro. All’81’ entra Llorente al posto di Milik. All’83’ i due nuovi entrati fanno tremare il Verona: gran parata di Silvestri su Llorente, tap in di Mertens che colpisce in pieno il palo. Qualche sforzo finale degli ospiti (bel colpo di testa di Rrahmani di poco fuori) ma il risultato non cambia più.