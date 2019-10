Per i viola terza vittoria consecutiva Calcio: Serie A. Milenkovic-gol, Fiorentina batte Udinese 1-0 Decisiva la rete di testa del difensore serbo al 72', su calcio d'angolo. Ai friulani è stato annullato un gol di Nestorovski per un tocco di mano di Opoku

Al Franchi la Fiorentina inanella la terza vittoria consecutiva ai dani di un’Udinese fisica,ordinata ma poco efficace.Montella conferma il 3-5-2 senza riferimenti, con Chiesa e Ribery liberi di muoversi su tutto il fronte offensivo; Tudor sceglie la doppia prima punta con Nestorovski e Okaka, solo panchina per Lasagna. Torna per i bianconeri de Paul dopo la squalifica. Partita a viso aperto e prima occasione per i friulani: al 4’ Jajalo servito da De Paul conclude con un pericoloso diagonale. I viola giostrano bene ma affondano poco. Al 9' contropiede di Ribery, scambio con Chiesa con il francese che entra in area ma buona chiusura di Ekong. Al 24' Chiesa scarica per Castrovilli che calcia di prima intenzione, ma Musso c’è. Ci provano anche Caceres e Pezzella. Al 34' brivido per i viola: Nestorovski insacca dopo la sponda di Opoku, ma c’è un tocco di mano del difensore che l’arbitro Prontera, grazie anche al Var, sanziona. Due minuti dopo risponde Castrovilli: angolo di Pulgar, deviazione sul primo palo del centrocampista ma Nestorovski, sulla linea, mette ancora in angolo. Il primo tempo si conclude con poche emozioni. La Fiorentina fa la partita ma l’Udinese chiude bene.In avvio di ripresa Dalbert verticalizza per Ribery, il pallone è troppo lungo e termina tra le braccia di Musso. Al 54’ cross teso di Chiesa, Castrovilli e Dalbert, sul secondo palo, non ci arrivano. Sempre Chiesa subito dopo impegna Musso. I viola tentano il forcing, ma l’Udinese tiene. Al 65’ Montella inserisce Benassi per Badelj, nell'Udinese Lasagna al posto di Nestorovski. La partita si sblocca al 72’ con Nikola Milenković: angolo di Pulgar, grande stacco del difensore che insacca con un potente colpo di testa. L’Udinese va vicino all’immediato pareggio con un diagonale del neoentrato Lasagna che Dragowski mette in angolo. Al 79’ sinistro potente di Dalbert, Musso mette in angolo. All’87’ grande galoppata di Chiesa, ma Zurkowski non riesce a sfuttare l’assist. I viola mantengono il possesso e portano a casa il risultato senza troppa sofferenza.