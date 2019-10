Al Meazza finisce in parità: 2-2 Calcio, serie A: l'Inter fallisce l'operazione sorpasso L'Inter resta a -1 dalla Juventus, poche ore prima fermata sull'1-1 a Lecce. Nerazzurri in vantaggio con un destro di Candreva deviato da Dermaku. Immediato l'1-2 degli ospiti che prima pareggiano con un gran gol dell'ex Karamoh e poi ribaltano il risultato al 30° con Gervinho. Nella ripresa pareggia Lukaku

Al ‘Meazza’ l’Inter spreca una grande occasione e non va al di là del pareggio per 2-2 con un buon Parma.I nerazzurri partono con lo stimolo di superare la Juve bloccata sul pareggio a Lecce. I ducali vengono dal largo successo sul Genoa. Al 23’ l’Inter va in gol: da corner arriva un buon pallone per Candreva che spara di destro, tiro deviato da Dermaku, Sepe è spiazzato. Il Parma non demorde e al 26’ c’è un errore di Brozovic, Karamoh si fa spazio al limite ed esplode il destro, Handanovic è battuto. Serata no per Brozovic che lascia andare Karamoh in campo aperto. L’ivoriano serve Gervinho che non perdona Handanovic. Al 43’ reazione nerazzurra con un traversone di Candreva per Lautaro che da ottima posizione la manda fuori di poco.A inizio ripresa Inter all’attacco. Al 51’ Brozovic apre per Candreva, cross basso, Sepe sbaglia l'uscita e Lukaku la mette in rete. L’arbitro Chiffi dopo un lungo consulto Var convalida ed è pareggio. Al 56’ Inter ancora vicina al gol con Lautaro. Il Parma gioca a viso aperto, forse troppo: dopo un’azione prolungata in area nerazzurra lascia una prateria al contropiede nerazzurro e al 61’ Gagliardini quasi beffa i ducali. Al 66’ cambio per Conte: fuori Godin, dentro de Vrij. Per il Parma D’Aversa sostituisce l’ottimo Karamoh con Sprocati. Al 73’ esce anche Lautaro sostituito dal baby Esposito. L’Inter cerca di insistere. Al 76’ Barella cambia gioco per Candreva che si accentra e scarica il sinistro, alto di poco. All’84’ esce anche Gervinho rilevato da Barillà. Conte effettua l‘ultima sostituzione mandando in campo Politano per Gagliardini. Sette minuti di recupero, l’Inter tenta l’assedio. All’89’ ci prova De Vrij. Al 93’ da corner, destro al volo di Esposito, palla a fil di palo e il risultato non cambia. La Juventus resta avanti di un punto.