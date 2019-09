Mario Balotelli torna al gol in serie A Il Napoli torna alla vittoria, Brescia battuto 2-1 Anticipo dell'ora di pranzo della sesta giornata della serie A. Decidono la vittoria dei partenopei le reti di Mertens (13' pt) e Manolas (49' pt). Il gol dei lombardi porta la firma di Mario Balotelli tornato a segnare nel massimo campionato italiano dopo 1468 giorni. Un gol per parte annullato dal Var

Il Napoli riscatta la sconfitta subita mercoledì con il Cagliari e al San Paolo e batte 2-1 il Brescia.Ancelotti, privo dello squalificato Koulibaly, schiera Maksimovic al fianco di Manolas e Ospina in porta; in attacco Llorente in coppia con Mertens, Insigne in panchina. Corini punta sulla coppia Donnarumma-Balotelli con Spalek sulla tre quarti; Tonali in regia con Bisoli e Dessena laterali. Padroni di casa subito determinati e al 13’ va in gol Mertens: apertura di Fabian Ruiz per Callejon, appoggio al belga che batte Joronen. Al 17’ llorente triangola con Allan, sinistro rasoterra e Joronen che devia in corner con un grande istinto. Subito dopo gol annullato al Napoli: Manolas segna sugli sviluppi di un corner ma il Var ravvisa un tocco di braccio prima della conclusione. Il raddoppio azzurro arriva al 49’ del primo tempo: corner di Mertens, sponda di Maksimovic e colpo di testa vincente di Manolas.A inizio ripresa Brescia pimpante: ci prova Balotelli che impegna Ospina, poi il Var annulla un gol a Tonali per un fallo di Bisoli su Maksimovic nell’avvio dell’azione. Il gol delle Rondinelle arriva comunque con un’incornata di Balotelli servito da un cross di Tonali (67’). Poco prima Mertens aveva sfiorato il tris colpendo l’esterno della rete. Al 75’ si infortuna Maksimovic rilevato da Hysaj. All’81’ Tonali mette un traversone sul secondo palo: Balotelli calcia al volo, palla di poco a lato. Il Napoli tende a stare troppo sulla difensiva e Donnarumma con il subentrato Matri provano a mettere in difficoltà Ospina. All’87’ contropiede di Mertens, pallone a Zielinski che calcia con poca potenza: Joronen para a terra. Al 6’ di recupero occasionissima per Elmas che manca la segnatura per un niente. Napoli vincente, ma con qualche sofferenza di troppo. Per il Brescia la consolazione di una prestazione positiva di Balotelli che torna a segnare in serie A dopo 1.468 giorni: ultima rete il 22 settembre 2015 contro l'Udinese.