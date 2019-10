Calcio Serie A: Verona-Samp 2-0, Kumbulla e autogol Murru Il Verona vince con merito allungando la striscia negativa dei blucerchiati alla sesta sconfitta in sette partite

Al Bentegodi il Verona batte 2-0 una Sampdoria sempre più in crisi. Delicata sfida tra due squadre a caccia di punti. Juric lancia dal primo minuto Salcedo e Pessina in appoggio a Stepinski. Lazovic e Faraoni gli esterni, in difesa rientra Kumbulla. Verre parte dalla panchina. Di Francesco in attacco si affida a Quagliarella e Bonazzoli. In mediana spazio a Viera con Ekdal e Jankto. Difesa a tre con Bereszynski, Chabot e Ferrari. Gabbiadini in panchina.Al 9’ rete di Kumbulla. Corner di Veloso, stacco dello scaligero che di testa batte Audero. Verona in pressione, molto attivo Salcedo: prima un pregevole passaggio di tacco al volo, poi un tiro-cross deviato in corner da Audero. Lungo possesso palla del Verona, la Sampdoria non riesce ad alzare il baricentro. Allo scadere del primo tempo strepitosa serpentina di Amrabat che serve Stepinski, l’attaccante ci prova da posizione defilata ma Audero devia in angolo.Nella ripresa la Samp tenta di attuare un pressing più alto disponendosi tatticamente con un 4-4-2 ma l’inerzia del gioco resta al Verona che al 56’ impegna Audero con un buon tiro dalla distanza di Pessina. Al 63’ Di Francesco tenta la carta Caprari per Bonazzoli, Jankto era uscito al 57’ sostituito da Rigoni. La Sampdoria prova a svegliarsi e ha due occasioni con Caprari al 68’ e con Quagliarella al 74’, ma all’81’ arriva in raddoppio scaligero: calcio piazzato da posizione defilata battuto da Veloso, la deviazione di testa di Murru inganna Audero ed è gol. All’88' azione personale di Rigoni, ma la difesa del Verona si chiude con Rrahmani. L’ultimo tentativo doriano è di Gabbiadini servito da Quagliarella ma il risultato non cambia e per i doriani è buio pesto. Sesta sconfitta in sette partite.