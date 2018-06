Calcio, Uefa: Milan escluso un anno dalle coppe europee. Ricorso al Tas del club

Il Milan non potrà partecipare alla prossima competizione Uefa per club a cui è qualificata nelle prossime due stagioni (una competizione sola nella stagione 2018/19 o in quella 2019/20, in caso di qualificazione).Lo ha stabilito la camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) dell'Uefa, presieduta da Josè Narciso da Cunha Rodrigues, a seguito del rinvio del responsabile della camera di investigazione CFCB per la violazione delle norme del fair play finanziario, in particolare per la violazione della regola del pareggio di bilancio (break-even rule).Il Milan ricorrerà con ogni probabilità al Tas, il Tribunale di Losanna che costituisce l'ultimo grado di appello sportivo esistente, contro la decisione dell'Uefa di squalificarla per una competizione europea; squalifica da scontarsi in uno dei prossimi due anni. È quanto si apprende da fonti ben informate. Il Milan, già qualificato all'Uefa League per il prossimo anno, potrà dunque partecipare, in caso di qualificazione, alle competizioni europee della stagione 2019-2020. Al posto del Milan, invece, parteciperà all'Europa League del 2018-2019 la Fiorentina. Le motivazioni della decisione con la quale è stato squalificato il Milan, "verranno pubblicate su uefa.com a tempo debito", precisa l'Uefa.