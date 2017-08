Ferragosto con il sole ma con temperature nella media Caldo. 'Lucifero' agli sgoccioli, week end con temperature fresche L'anticiclone nordafricano sferra l'ultimo attacco sul resto del le regioni centrali e su quelle meridionali, con un'altra giornata infuocata, ma sarà l'ultima

Sta per volgere al termine la lunga fase di stabilità e di clima rovente portata sull'Italia dall'anticiclone nordafricano Lucifero. Sulle regioni del nord si registra già il cedimento di Lucifero. Infatti sono interessate da correnti più perturbate atlantiche e responsabili di rovesci e temporali diffusi. Nella giornata di oggi, temporali interesseranno anche la Toscana e parte dell'Umbria e delle Marche. L'anticiclone nordafricano, invece, sferra l'ultimo attacco sul resto delle regioni centrali e su quelle meridionali, con un'altra giornata infuocata, ma sarà l'ultima.Da oggi irromperanno venti di Libeccio e Maestrale, questo soprattutto sui bacini tirrenici e sulla Sardegna, i quali porteranno un cambio deciso di circolazione con correnti più miti ed umide atlantiche. Domani continueranno rovesci e temporali diffusi sulle regioni settentrionali, altrove tempo più asciutto e soleggiato, ma calo termico sensibile oltre che al Nord, anche al Centro, verso la Campania e il basso Tirreno. Rimarrà una circolazione più calda solo sulla Puglia e all'estremo Sud.Previsto inoltre un ulteriore calo termico generale entro sabato su tutta l'Italia, anche al Sud, con valori termici che, rispetto a quelli odierni, crolleranno di circa 10/11gradi. Non è prevista una spiccata instabilità, a seguito dell'avvento dell'aria più fresca, se non qualche locale temporale sull'Adriatico, in Appennino e sui rilievi del Nordest. Bel tempo anche domenica 13 con clima mite e temperature un po' sotto la norma. Sole e bel tempo lunedì di vigilia e Ferragosto con temperature in progressivo aumento, ma nelle medie stagionali.