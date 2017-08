Fiamme nel palermitano Caldo record. L'Italia continua a bruciare da nord a sud. Incendio domato a Ischia Situazione particolarmete grave a Caramanico, in Abruzzo, dove i Vigili del Fuoco sono al lavoro da oltre 48 ore. Evacuati 70 residenti di Casteldimezzo, in provincia di Pesaro e i turisti di un camping a causa di un furioso incendio che ha devastato il Colle San Bartolo

L'Italia - complice le temperature record di questi giorni - continua a bruciare. Settanta persone fra residenti del paese di Casteldimezzo e turisti di un camping sono stati evacuati nella notte dai vigili del fuoco e dalla Protezione civile per il furioso incendio che ha devastato il Colle San Bartolo, un'area verde di inestimabile pregio in provincia di Pesaro Urbino: sono stati portati nel vecchio Palasport pesarese. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta, soprattutto per 9 persone che si trovavano nel locale il 'Circolino', fra Fiorenzuola di Focara e Vallugola, soccorse dalla motovedetta Cp 872 della Capitaneria di porto e da altri gommoni.Il 'Circolino' è' andato distrutto. Estese lungo un fronte di circa 3 km, le fiamme non sono state ancora domate, nonostante il gran lavoro dei vigili del fuoco giunti anche da Rimini. Stamani sono arrivati due Canadair da Roma e un elicottero dei Vvf da Bologna. Chiusa al transito la Strada Panoramica. Nessun problema al momento per il porticciolo di Vallugola, dove spesso Valentino Rossi attracca con il suo yacht.Continua a bruciare il bosco a Marradi, Firenze. La Sala operativa della protezione civile regionale comunica che è proseguito tutta la notte l'incendio divampato nel pomeriggio di ieri, in località Gamogna, che ha visto anche l'evacuazione dall'eremo di un gruppo scout e la lieve intossicazione di 11 ragazzi. Dalle 7.50 di stamani, si legge in una nota della Regione Toscana, è al lavoro un elicottero della flotta regionale, Elifirenze, cha sta per essere raggiunto da un secondo mezzo, Elipistoia. La superficie in fiamme si estende per circa 10 ettari di boschivo dove sono al lavoro diverse squadre a terra di volontari, dell'Unione Comuni del Mugello e di Vigili del Fuoco.Situazione critica anche a Ischia. Uno stabile bruciato nella zona tra il Ciglio e via Falanga nel Comune di Serrara Fontana. Due anziani già sofferenti di asma - per il fumo inalato - prelevati dai carabinieri e portati in ospedale a scopo precauzionale. E' questo il bilancio di una notte di fuoco che gli abitanti della zona Ovest - Sud Ovest dell'isola, quella tra Forio e Serrara Fontana hanno vissuto, in seguito all'incendio che è divampato nella serata di ieri nella zona alta di Montecorvo a Forio d'Ischia e si è estesa alle zone alte dell'isola: Frassitelli, Falanga, Ciglio. L'incendio è stato domato intorno alle 4,30 del mattino dai vigili del fuoco (nella notte arrivati rinforzi da Napoli), servizio antincendio boschivo regionale, dai volontari del Forio CB. Da poco sta operando un elicottero nella zona di Montecorvo a Forio per domare gli ultimi focolai.Operazioni di spegnimento dell'incendio divampato mercolediì a Caramanico (Pescara), tra le contrade Riga e Decontra, all'ingresso della Valle dell'Orfento, in una zona impervia in cui si trovano pini e ginestre. Più volte sembrava che i vigili del fuoco l'avessero domato, ma le temperature elevate e il vento hanno rialimentato le fiamme. Il rogo, che ha interessato circa 70 ettari, è comunque sotto controllo. Al lavoro, oltre ai vigili del fuoco, anche Protezione civile, carabinieri forestali e volontari. E sempre in Abruzzo è ripartito l'incendio ad Aragno, frazione montana di L'Aquila, che per tre giorni - dal primo al 3 agosto scorsi - ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco e numerosi mezzi aerei, bruciando una vasta area e arrivando a lambire le abitazioni.Le fiamme e il fumo partono dal lato bruciato verso Collembrincioni; secondo quanto si è appreso la causa sarebbe il caldo anomalo e la bonifica ancora non completata del sottobosco e delle parti già bruciate. Non ci sarebbero nuovi inneschi dolosi. E' ripartita la procedura di emergenza per lo spegnimento e sono gia' stati richiesti mezzi aerei.Ancora focolai nei comuni di Capena e Morlupo dove nel pomeriggio di ieri è divampato un maxi incendio di sterpaglie. Sul posto sono intervenuti 14 mezzi dei vigili del fuoco e moduli della protezione civile. A quanto riferito dai pdopo l'intervento aereo con i lanci d'acqua la situazione rimane nella massima allerta, ma è sotto controllo. Ci sono ancora vari focolai in atto e sono in corso le bonifiche delle aree coinvolte dall'incendio.Cinque i fronti degli incendi scoppiati questa mattina in provincia di Palermo, dove sono impegnati i Forestali e i vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate in contrada Mirto e Cresta a Monreale, in contrada Serra a Marineo, a Molinazzo a Villafrati e a Bolognetta. Tanta paura la scorsa notte a Ciminna nella zona di Monte Rotondo. Tantissima la paura per i residenti che sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile.