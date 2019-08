Meteo, ondata di calore Caldo, sabato "bollino arancione" in 10 città, "rosso" a Campobasso Sabato 0 gradi su Alpi solo a 4600 metri. Cnr: dato anomalo per temperature di 5 gradi sopra media periodo

Fine settimana all'insegna del grande caldo in numerose zone d'Italia. Secondo il bollettino delle ondate di calore aggiornato dal ministero della Salute, il picco dell'afa si registrera' sabato quando scattera' l'allerta di livello 3, la piu' alta ("bollino rosso") a Campobasso e l'allerta di livello 2 ("bollino arancione") ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Domani invece allerta 3 ancora a Campobasso e allerta 2 a Brescia, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Sempre sabato le temperature percepite raggiungeranno quota 39 a Latina, 38 Bologna, Frosinone e Roma, 37 a Firenze.Salgono le temperature nel weekend e sale anche la quota dello zero termico, cioè zero gradi centigradi, che sabato sulle Alpi potrebbe toccare i 4.600 metri. "Si tratta di un dato anomalo per il periodo - spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr - dovuto al fatto che le temperature saranno più alte della media di 5 gradi, passando da 31-32 di valore massimo a 36-37.Episodi di questo tipo, dal 2000 in poi, non sono però più eccezionali ma continuano ad essere sempre più frequenti". L'innalzamento della quota dello zero termico sarà un fenomeno molto veloce: l'"altitudine dei zero gradi" si abbasserà già domenica a 4.200-4.300 metri, mentre lunedì scenderà sotto i 4.000 metri. "L'ondata di calore che investirà l'Italia nel weekend e lunedì, per il rinforzo dell'alta pressione di origine africana - sottolinea Gozzini - sarà infatti meno intensa delle precedenti".Dal tramonto all'alba, senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco: 135 gli incendi boschivi spenti nelle ultime 48 ore nella provincia di Palermo. Per evadere le richieste di soccorso sono state mobilitate anche risorse extra provinciali ed in particolare provenienti dai comandi VVF di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Catania, nonché le sezioni di colonna mobile Calabria. Le zone maggiormente coinvolte sono Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Carini, Partinico e Balestrate. Diverse abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. In Sicilia stanno arrivando vigili del fuoco anche da Napoli e Potenza.Ancora roghi in Sardegna. Dalle primissime ore del mattino, un elicottero della macchina regionale antincendi del Corpo forestale sta intervenendo alla bonifica dell'incendio divampato ieri nell'agro del comune di Nughedu San Nicolo', nel sasserese. A coordinare le operazioni di spegnimento il Corpo forestale di Ozieri. Sul posto, oltre ai barracelli della locale compagnia, ci sono quattro squadre di Forestas provenienti da Nughedu San Nicolo', Ardara e Pattada.