C'è da soffrire fino a venerdì Sos caldo: oggi e domani massima allerta in 13 città, allarme anche in Europa Città bollenti in Italia come in Europa. Oggi e domani le giornate più calde, con l'allerta rossa che scatta in 13 grossi centri urbani. Paura in Francia per la "canicule", ma sono in piena bolla di calore anche Belgio, Germania, Gran Bretagna e Paesi Bassi

Condividi

Sos caldo. Sul nostro Paese continua la fase rovente di stampo africano con temperature che tra oggi e venerdì toccheranno il picco del caldo con valori massimi fino a 40°C. Oggi massima allerta per cinque grandi centri urbani: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, ma giovedì il bollino sarà rosso anche a Bologna, Frosinone, Genova, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona. Domani dunque saranno 13 le città italiane che il ministero della Salute indica con il bollino rosso, il massimo livello di rischio caldo, in una scala da 0 a 3, in cui spiccano anche 5 bollini verdi (nessun rischio), tra cui Palermo e Reggio Calabria.Le temperature ''tropicali'' tengono svegli durante la notte circa dodici milioni di italiani che soffrono di insonnia accentuata dall'afa notturna. E quanto afferma la Coldiretti in relazione all'ondata di caldo torrido che sta stringendo d'assedio l'Italia con le principali città prigioniere di vere e proprie bolle di calore. A fronte di una situazione termica estrema, le condizioni per garantire un buon riposo dipendono molto anche dai comportamenti durante il giorno a partire da una alimentazione corretta. Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte fresco o caldo e frutta dolce come albicocche, pesche e nettarine, evidenzia la Coldiretti, possono venire in soccorso per superare le notti di passione. Sono invece gli alimenti conditi con molto pepe e sale, ma anche con curry, paprika in abbondanza ed anche salatini, minestre con dado da cucina, continua la Coldiretti, i veri nemici del riposo che le alte temperature rendono più difficile. Attenzione però anche a caffè e superalcolici che spesso accompagnano le serate in compagnia nei luoghi di vacanza. Inoltre, continua la Coldiretti, ci si addormenta difficilmente a digiuno o comunque non sazi, ma anche nei casi di eccessi alimentari, in particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti. L'attenzione all'alimentazione è particolarmente importante nei soggetti a rischio come i bambini, ma anche per gli anziani che sono più vulnerabili ai colpi di calore e alla disidratazione."Di fronte al caldo torrido di questa settimana, il sistema idrico italiano sta rispondendo in maniera adeguata, esaudendo le richieste per usi umano, agricolo e produttivo (forte innalzamento nei consumi di energia anche idroelettrica per il condizionamento degli ambienti); va, comunque, segnalata la repentina discesa dei livelli dei grandi bacini settentrionali con i laghi di Como e di Iseo abbondantemente al di sotto della media stagionale". Così in una nota Anbi-Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue fa il punto sulle risorse idriche. "Analogamente sta succedendo per il lago di Bracciano a servizio della città di Roma così come per gli invasi di Puglia, Calabria e Sicilia, le cui disponibilità idriche sono comunque superiori a quelle dello scorso anno. Diversamente va in Basilicata, dove mancano all'appello oltre 76 milioni di metri cubi e in Sardegna (-92 milioni di metri cubi); anche in Emilia Romagna, la situazione idrica è deficitaria seppur lievemente: nei bacini piacentini mancano un paio di milioni di metri cubi", continua l'associazione.Ancora caldo, afa e pericolo incendi. In Sardegna saranno ancora giorni di alte temperature, con il termometro che toccherà ancora una volta i 40 gradi nell'alto Campidano Cagliaritano e in quello Oristanese, picchi anche nelle zone pianeggianti interne della Gallura. I litorali subiranno l'influsso delle brezze pomeridiane che garantiranno un minimo di refrigerio. Fino a sabato le temperature rimarranno stabili, poi soffierà il maestrale. A causa del caldo, permane alto il pericolo incendi. Oggi l'allerta è gialla in quasi tutta l'Isola, allerta arancione nelle zone interne.Oltre 50mila senza tetto sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane stanno affrontando all’aperto sotto il sole o con ripari precari l’ondata di caldo africano che sta investendo l’Italia e i principali centri urbani, dove si trova la maggior parte di chi vive per strada. E’ l’allarme lanciato da Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al picco delle temperature di 40 gradi previste in questi giorni. In grandi centri urbani, come Milano, Roma, Torino e Bologna, l’incremento del rischio malori, secondo Uecoop, raggiunge il 50% per i soggetti con più di 85 anni e per vedovi, separati e divorziati.Il gran caldo però subirà un forte ridimensionamento a partire dal weekend, infatti l'arrivo di un ciclone atlantico porterà un po' di refrigerio sull'Italia facendo calare le temperature anche di 15°C. I primi segnali di un cambiamento inizieranno a farsi sentire già da venerdì con i primi fenomeni temporaleschi, a carattere ancora irregolare, che interesseranno le Alpi e localmente anche qualche settore della Pianura padana. Nella giornata di sabato 27 le piogge e i temporali si propagheranno a tutto l'arco alpino, diventando via via più diffusi e con il rischio di fenomeni violenti anche su molte zone della Pianura padana. Tempo ancora soleggiato al Centro e al Sud. Domenica 28 luglio il ciclone atlantico attraverserà velocemente il Nord raggiungendo in tarda serata i Balcani. Piogge e temporali oltre a colpire le regioni settentrionali interesseranno anche la Toscana fino a Firenze, il Lazio fino a Roma e poi l'Umbria e le regioni adriatiche. I fenomeni potrebbero risultare molto forti e con grandinate.Non dà tregua il caldo in Europa occidentale. Le temperature previste, ancora in aumento, hanno fatto scattare l'allerta rossa in numerose zone.Il Belgio ha attivato per la prima volta l'allerta rossa. "Le temperature guadagneranno qualche grado in più per avvicinarsi ai record assoluti", informa Meteo Belgique, che prevede 38 gradi a Serein, nel nord-est del Paese. Il record storico risale al 27 giugno 1947, con 38,8 gradi. La maggior parte dei servizi della città di Bruxelles ha previsto la chiusura dalle 13 per mercoledì, giovedì e venerdì. E nelle Fiandre occidentali, il governatore ha decretato il divieto di fumo e fuoco nelle aree naturali per evitare incendi.Nemmeno la Gran Bretagna si salva dal gran caldo. "Probabilmente batteremo il record di calore di luglio, che è di 36,7 gradi, e c'è persino una possibilità di superare il record assoluto di 38,5 gradi", fa sapere Met Office. La compagnia ferroviaria del sud-est ha già avvertito i suoi utenti che il traffico di giovedì sarà "notevolmente ridotto" a causa delle temperature econsiglia di evitare di viaggiare quel giorno.Anche i Paesi Bassi sono in allerta "arancione", a parte le isole più settentrionali, e in Germania la colonnina di mercurio raggiungerà i 41 gradi nella zona di Colonia. Infine, anche metà della Svizzera è in allerta arancione per la canicola.Continua la morsa di caldo torrido sulla Francia, dove un nuovo record di calore è stato raggiunto martedì a Bordeaux, con 41,2 gradi e Météo France che prevede temperature mai viste da più di 70 anni a Parigi, con 41 gradi. Il picco massimo atteso per domani. Con un record di 80 dipartimenti in stato di vigilanza meteo, questa nuova "canicule", come viene chiamata Oltralpe l'ondata di calore africano, oltretutto senza abbassamento significativo nelle ore notturne, risparmia soltanto una piccola parte del Paese, la punta della Bretagna e il quadrante mediterraneo. A Parigi confermata per il secondo giorno consecutivo la restrizione del traffico per scongiurare oltre al caldo anche i picchi di smog. A poco meno di un mese dalla prima allerta "canicule" tornano anche gli avvisi a ripetizione in radio e tv per invitare la popolazione a idratarsi e restare all'ombra. La nuova allerta caldo arriva in un momento già difficile per la Francia, con numerosi dipartimenti soggetti a restrizioni sull'uso dell'acqua e l'incubo siccità per gli agricoltori. In Francia è ancora vivo il ricordo della "canicule" dell'estate 2003 che portò a circa 10mila decessi.