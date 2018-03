POLITICA

2018/03/06 11:44

Gentiloni: Grazie Carlo! Calenda: mi iscrivo al Pd. Non serve altro partito, ma lavorare per risollevare quello che c'è "Condivido in pieno linea su no Governo con 5S, non commento percorso congressuale e timing dimissioni perché non iscritto (ancora) al PD - scrive il ministro dello Sviluppo economico - trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella (x voto 2017) e di una campagna troppo tecnica"

Condividi "Non bisogna fare un altro partito, ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado a iscrivere al Pd": lo annuncia su Twitter il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. "Condivido in pieno linea su no Governo con 5S, non commento percorso congressuale e timing dimissioni perché non iscritto al PD - scrive ancora Calenda - trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella (x voto 2017) e di una campagna troppo tecnica".

Abbiamo dato la sensazione di essere un partito delle elite (te lo dice uno che se ne intende). È successo in tutto l'Occidente ai progressisti. Ma è anche effetto del nostro modo di comunicare ottimistico/semplicistico. Tornare a capire le paure non tentare di esorcizzarle https://t.co/oz0wkuxwCo — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 6 marzo 2018



'Bravo', 'si riparte alla grande': i commenti entusiastici dei Dem dopo l'annuncio

L'annuncio di Calenda sta sollevando una serie di reazioni positive ta i Dem:""Grazie Carlo!" scrive sul profilo twitter il premier Paolo Gentiloni. "E' molto bello ed importante che in un momento difficile ci sia chi vuole dare il proprio contributo al Pd, al suo pluralismo e al suo rafforzamento" commenta Anna Finocchiaro, ministra del governo Gentiloni. "Bravo Carlo Calenda! Il Pd ha bisogno di persone come te" dice a sua volta il ministro Claudio De Vincenti. Di "scelta giusta" parla il vicesegretario del Pd. Maurìzio Martina. "Preparo il comitato di accoglienza" scrive su twitter Matteo Richetti. portavoce della segreteria del Pd, "si riparte alla grande",

Preparo il comitato d’accoglienza! Che bella notizia @CarloCalenda! Si riparte alla grande https://t.co/TsViwNcvh9 — Matteo Richetti (@MatteoRichetti) 6 marzo 2018

"Non bisogna fare un altro partito, ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado a iscrivere al Pd": lo annuncia su Twitter il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. "Condivido in pieno linea su no Governo con 5S, non commento percorso congressuale e timing dimissioni perché non iscritto al PD - scrive ancora Calenda - trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella (x voto 2017) e di una campagna troppo tecnica".L'annuncio di Calenda sta sollevando una serie di reazioni positive ta i Dem:""Grazie Carlo!" scrive sul profilo twitter il premier Paolo Gentiloni. "E' molto bello ed importante che in un momento difficile ci sia chi vuole dare il proprio contributo al Pd, al suo pluralismo e al suo rafforzamento" commenta Anna Finocchiaro, ministra del governo Gentiloni. "Bravo Carlo Calenda! Il Pd ha bisogno di persone come te" dice a sua volta il ministro Claudio De Vincenti. Di "scelta giusta" parla il vicesegretario del Pd. Maurìzio Martina. "Preparo il comitato di accoglienza" scrive su twitter Matteo Richetti. portavoce della segreteria del Pd, "si riparte alla grande",

Condividi