Frena a luglio la produzione industriale: -1,8 per cento sul mese

Brusca discesa a luglio della produzione industriale. Lo stima l'Istat che indica una variazione mensile dell'indice destagionalizzato dell'1,8%. Nella media del trimestre maggio-luglio, aggiunge l'Istat, il livello della produzione registra una flessione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Su base annua, corretto per gli effetti di calendario, l'indice della produzione industriale registra un calo dell'1,3%. Nella media dei primi sette mesi la produzione è cresciuta del 2,0% su base annua. La produzione industriale, commenta l'Istat, conferma una elevata variabilità mensile nel corso del 2018, con un orientamento alla diminuzione. In termini tendenziali, la variazione dell'indice corretto per gli effetti di calendario diviene negativa per la prima volta da giugno 2016.