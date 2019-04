Cambia l'uniforme e protestano i cadetti parà russi

Circa 40 cadetti paracadutisti della prestigiosissima scuola di guerra di Ryazan che sforna ufficiali del corpo dei paracadutisti, hanno sfilato di fronte al monumento al fondatore dell’Arma dei paracadutisti, il generale Marghelov, togliendosi le spalline e buttandole ai piedi del monumento.Su alcune spalline c’erano scritte ingiuriose contro il comando dell’Arma e frasi del tipo: perdonaci, generale, ché non siamo riusciti a tutelare le tue spalline celesti e il tuo berretto celeste, ora sostituito con un cappello a visiera!Alla base della protesta la decisione di sostituire le spalline celesti con altre verde oliva e il berretto tradizionale color celeste con il cappello a visiera di color verde mimetico.Il generale Marghelov è il mito di tutti i parà russi, fondatore dell’Arma dei paracadutisti e disegnatore lui stesso dell’uniforme classica e i colori del berretto e delle spalline.La Scuola di guerra di Ryazan è la più antica della Russia moderna. Nata nel 1918 come scuola per comandanti delle Guardie Rosse, poi trasformata nella Scuola di guerra del corpo dei paracadutisti, l’anno scorso ha celebrato 100 anni dalla nascita.L’attuale comandante dell’Arma paracadutisti, generale Shamanov, ha comunicato di aver fatto espellere 4 cadetti paracadutisti per insubordinazione e violazione della disciplina.