Camera Fico lancia un sito dedicato ai giovani: "Un modo per sentire vicine le istituzioni" "Sono diverse le occasioni di incontro tra la Camera e i più giovani: dalle giornate di formazione, alle visite, dai concorsi ai Percorsi di cittadinanza nelle scuole e negli istituti penali minorili. Ora tutte queste iniziative sono raccolte in questo portale" sottolinea il Presidente della Camera

Esattamente un anno fa venivo eletto presidente di @Montecitorio. Questa istituzione è casa vostra, aperta a cittadini, famiglie, scuole. Da oggi è online https://t.co/xDVUUCdn9p dove trovate tutte le informazioni sulle iniziative rivolte ai più giovani. pic.twitter.com/KmzKOyByJ5 — Roberto Fico (@Roberto_Fico) 24 marzo 2019

"Oggi - a un anno da una data per me significativa - voglio annunciare il lancio del sito. Sono diverse le occasioni di incontro tra la Camera e i più giovani: dalle giornate di formazione, alle visite, dai concorsi ai Percorsi di cittadinanza nelle scuole e negli istituti penali minorili. Ora tutte queste iniziative sono raccolte in questo portale dove potete trovare le informazioni per partecipare". Così il presidente di Montecitorio, Roberto Fico. E prosegue: "È un modo ulteriore per sentire vicine le istituzioni e rafforzare il senso di comunità che ci unisce e che si basa su valori e principi condivisi".