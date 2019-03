Vicentino Marostica, camion non si ferma a posto di blocco e travolge passeggino: gravissimo un bambino Il piccolo ha 14 mesi, ferita in modo non grave la madre, illesi il padre e un altro figlio di 4 anni. Pare che l'autista del camion fosse ubriaco

di Tiziana Di Giovannandrea Un bimbo di 14 mesi è stato ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata, all'ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion il cui autista pare che stesse fuggendo da un posto di blocco della Polizia locale.Il fatto è avvenuto verso le 17,00 in via Monte Grappa a Marostica, in provincia di Vicenza.Secondo la ricostruzione il piccolo, trasferito in ospedale in condizioni gravissime con l'elisoccorso del 118, era nel passeggino insieme alla madre che gli stava dando del gelato. La mamma è rimasta ferita in modo non grave. Incolumi invece il padre e l'altro figlio piccolo di 4 anni.Mamma, papà e i due fratellini si trovavano nel centro della cittadina in un'area verde pubblica nei pressi di una curva. E' sopraggiunto il camion, che viaggiava ad alta velocità mentre stava scappando dopo non essersi fermato all'alt dei Vigili Urbani. Il conducente ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare il muretto di delimitazione, dell'area verde delle mura medievali di Marostica, su cui la famiglia era seduta. Il bambino è stato sbalzato dal passeggino a causa dell'urto ed è finito a terra in gravissime condizioni. La mamma è stata colpita di striscio rimediando qualche lesione.Secondo i testimoni, il conducente del mezzo ha dapprima cercato di rimettere in moto e di fare retromarcia ma, non riuscendoci, è uscito dalla cabina di guida e ha cercato di scappare a piedi.E' stato subito fermato dai Carabinieri e condotto in Caserma. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.L'autista, che viaggiava a velocità eccessiva, era in stato evidente di ebbrezza da alcol, secondo alcune testimonianze, e trasportava alcuni bancali in legno.Dopo l'urto l'autista del camion tentando di fuggire è stato inseguito dai passanti assieme al padre del piccolo che cercava di avventarsi su di lui per picchiarlo a pugni. I Carabinieri hanno bloccato tutti. Sul caso indaga l'Arma dei Carabinieri di Bassano Del Grappa.