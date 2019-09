Bolognese Camionista muore travolto da un altro autotreno dopo una lite L'episodio è avvenuto nel piazzale di uno zuccherificio a Minerbio. Dinamica al vaglio dei Carabinieri, ipotesi omicidio

di Tiziana Di Giovannandrea Ci potrebbe essere una lite dietro la morte di un camionista 47enne di origine magrebina travolto e ucciso in mattinata nel piazzale dello zuccherificio Coprob di Minerbio (Bologna).L'uomo, a quanto sembra, sarebbe stato investito dal mezzo di un altro camionista, un suo collega, col quale aveva avuto una violenta discussione. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri, i quali stanno cercando di ricostruire come sono andati i fatti per capire cosa sia realmente accaduto.La vittima è un autotrasportatore di origine marocchina, Rachid Nfir. L'investitore sarebbe un camionista italiano 51enne calabrese che, se la dinamica fin qui ipotizzata dovesse essere confermata, rischia un'accusa per omicidio.Procedono i rilievi tecnici sul mezzo mentre il camionista 51enne è stato sottoposto agli accertamenti per controllare il tasso alcolemico. I Carabinieri hanno ascoltato vari testimoni e anche un altro collega della vittima, che avrebbe assistito alla scena. A quanto pare fin qui si esclude che l'investimento sia stato accidentale. Vi sono comunque alcuni nodi da sciogliere perché non si capisce se l'uomo abbia volontariamente deciso di uccidere Rachid Nfir o se l'azione ha superato la sua volontà. Per il momento è indagato per omicidio volontario.Nel piazzale antistante lo zuccherificio i Carabinieri hanno inoltre trovato e sequestrato una mazza, buttata a terra vicino ai due camion, con la quale secondo i testimoni il calabrese aveva minacciato la vittima.La prima violenta lite fra i due, che sarebbe scoppiata pare per questioni di natura stradale, è avvenuta ieri. In mattinata i due hanno ripreso a litigare.Entrambi i camionisti lavorano per ditte di trasporto che portavano barbabietole dalla Calabria. La vittima risiedeva anch'egli in Calabria con la moglie e tre figli.