Camorra e appalti, 10 ordinanze di custodia: arrestato ex sindaco

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta, nelle province di Caserta, Benevento, Catania e Terni, stanno eseguendo una misura di custodia cautelare in carcere, anche con il beneficio dei domiciliari, e del divieto di dimora nella Regione Campania, emesse dal gip di Napoli nei confronti di 10 indagati.Tra questi, l'ex sindaco di San Felice a Cancello e ex consigliere regionale Pasquale De Lucia; Rita Emilia Nadia Di Giunta, ex presidente e ad della societa' Terra di Lavoro spa; e Antonio Zagaria, fratello del boss Michele. I reati contestati a vario titolo sono di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, con l'utilizzo del metodo mafioso.