Camorra. Blitz nel Casertano, 30 arresti clan "Piccolo-Letizia”

Operazione della Polizia di Caserta, sul territorio di Marcianise, finalizzata all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 30 persone, legate al "Clan Piccolo-Letizia". Le accuse sono di associazione a delinquere di stampo mafioso.La Polizia di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 30 persone, tutte indagate per associazione per delinquere di stampo mafioso. Le indagini nei confronti del sodalizio criminale di stampo camorristico denominato clan Piccolo-Letizia e dell'analogo sodalizio denominato clan Perreca, ad esso federato, entrambi operativi sui territori di Caserta, Marcianise, Recale e aree contigue, dagli anni '90 ad oggi, in aperta e armata contrapposizione con il clan Belforte.Ad ognuno degli indagati viene contestato il reato di associazione per delinquere di tipo camorristico, in quanto realizzavano, in modo illecito, il controllo delle attività economiche, il rilascio di appalti e servizi pubblici, il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative, illecito condizionamento del diritto di voto, il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari e finanziarie, affermazione del controllo egemonico sul territorio, anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali.