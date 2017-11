ITALIA

2017/11/07 10:06

Controlli anche in Toscana Camorra, blitz contro i Mallardo: arrestato il capoclan Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per un valore di 50 milioni di euro. In totale, 19 le persone finite in manette

Camorra, confiscati 49 milioni di euro al clan Mallardo

Camorra, confiscati 49 milioni di euro al clan Mallardo Napoli, maxi operazione anti camorra, 40 arresti Condividi 19 soggetti colpiti da misure cautelari. Sequestro preventivo di unità immobiliari, società operanti in vari settori, veicoli e rapporti bancari, per un valore stimato intorno 50 milioni di euro. Alle prime luci dell'alba, è scattata una maxi operazione della Polizia di Stato nei confronti del clan Mallardo e dei cosiddetti scissionisti.



Gli operatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e Firenze stanno eseguendo misure cautelari, emesse dal Gip presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di diverse persone, responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, della violazione della normativa sulle armi, di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni. La massiccia operazione, in maniera simultanea, ha visto interessate le città di Napoli, il comune di Giugliano in Campania, Firenze ed altre province toscane.



