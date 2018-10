Serie A, anticipo serale dell'ottava giornata La Roma non si ferma e passa a Empoli per 2-0 Apre Nzonzi nel primo tempo, chiude Džeko nel finale. In mezzo, un rigore sbagliato dagli azzurri. Giallorossi provvisoriamente al terzo posto, toscani terzultimi

di Nicola Iannello Il derby ha messo le ali alla Roma. I giallorossi, dopo il successo contro la Lazio e quello in Champions League con il Viktoria Plzeň, passa anche a Empoli con un gol per tempo. Al ‘Castellani’ finisce 2-0 per gli ospiti l’anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di serie A. La squadra di Di Francesco sale a 14 punti, terzo posto provvisorio, dietro la Juventus, inarrestabile anche a Udine, e il Napoli, impegnato domenica alle 18 contro il Sassuolo. Per gli azzurri toscani arriva la quinta sconfitta: i punti sono 5 e valgono il terz’ultimo posto in classifica.Nel 4-3-1-2 dell'ex allenatore giallorosso Andreazzoli, Bennacer e Zajć agiscono dietro la punta Caputo. Di Francesco gioca con due mediani – De Rossi e Nzonzi – e tre giocatori – Ünder, Lorenzo Pellegrini e El Shaarawy e– dietro Džeko.Si fa vedere subito la Roma con una cannonata di Ünder respinta in tuffo da Terracciano. Su azione di Pellegrini, ancora Ünder va al tiro che colpisce Džeko, pallone a fil di palo. Il vantaggio giallorosso arriva al 36’, con un colpo di testa a seguire di Nzonzi su punizione dalla trequarti di Lorenzo Pellegrini.In apertura di ripresa, subito occasione per Ünder, servito da El Shaarawy, ma il tiro del turco termina di poco a lato. Più pericolosa la punizione di Bennacer al 50’ che coglie l’esterno dell’incrocio dei pali della porta dell’immobile Olsen. Al 55’ rigore per l’Empoli: su calcio d’angolo, Ünder tocca il pallone col braccio lontano dal corpo, Mazzoleni, confortato dalla visione del replay, concede la massima punizione, ma Caputo calcia sopra la traversa (58’). Agli azzurri non mancano le occasioni: colossale quella sprecata ancora da Caputo al 70’, con un destro sciaguratamente alto da buona posizione. Partita chiusa all’85’, quando Džeko, dopo uno scambio con El Shaarawy, si presenta solo davanti a Terracciano e lo fulmina con un destro dal basso verso l’alto.