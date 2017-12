Serie A, 18ma giornata La Juventus batte la Roma e tiene il passo del Napoli leader Un gol dell'ex giallorosso Benatia basta ai bianconeri per restare a -1 dai partenopei. Troppo tardiva la reazione giallorossa. Una traversa per parte: a Florenzi, risponde Pjanić

di Nicola Iannello La Juventus resta un punto sotto la capolista nel giorno della caduta dell’Inter in casa del Sassuolo e della vittoria del Napoli in rimonta sulla Sampdoria. Nel posticipo della diciottesima giornata, Roma battuta 1-0 in una partita dalle molte emozioni e aperta fino all’ultimo minuto di recupero. La colpa dei giallorossi è forse di aver trovato troppo tardi le energie per tentare la risalita. La squadra di Allegri era reduce dal 3-0 rifilato a domicilio al Bologna e dall’aver superato il Genoa in Coppa Italia. Per Di Francesco, momento di riflessione, dopo la vittoria in extremis sul Cagliari e l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino. Ora la classifica dice Napoli 45, Juventus 44, Inter 40, Roma (che deve recuperare la gara in casa della Sampdoria) 38, Lazio 36 (da recuperare il match con l’Udinese), Sampdoria 27 come l’Atalanta che battendo il Milan ne certifica la crisi.Ma è un Natale in cu il calcio non si ferma mai: quarto di finale di Coppa Italia a Santo Stefano tra Lazio e Fiorentina e mercoledì 27 c’è Milan-Inter; anticipo di campionato venerdì 29 Crotone-Napoli e il resto della giornata sabato 30 con il clou Lazio-Inter, poi gli altri due quarti di Coppa: Napoli-Atalanta il 2 gennaio e Juventus-Torino il 3.Allo ‘Juventus Stadium’, Allegri schiera il 4-3-3: Szczęsny e non Buffon tra i pali, Barzagli, Benatia, Chiellini e Alex Sandro in difesa, Khedira, Pjanić e Matuidi a centrocampo, Cuadrado e Mandžukić ai lati di Higuain, terza panchina consecutiva per Dybala. Allo stesso modo, consueto 4-3-3 per Di Francesco: Alisson in porta, Florenzi e Kolarov ai lati dei due centrali di difesa Manolas e Fazio, centrocampo con Nainggolan, De Rossi e Strootman, tridente composto da El Shaarawy Džeko e Perotti. Dirige Tagliavento da Terni.Avvio a ritmi alti. De Rossi perde un pallone a centrocampo, ma Cuadrado e Khedira vengono contenuti dalla difesa giallorossa. Chance anche per Mandžukić di testa, mira sbagliata. Fronte Roma, Florenzi al volo spara altissimo. Neppure Higuain riesce a inquadrare la porta di testa, poi poco dopo viene anticipato da Fazio. Sul corner, passa la Juve: incornata di Chiellini, respinta di Alisson, tap in di Benatia mandato sulla traversa dal portiere giallorosso, poi il difensore ex Roma ribatte in rete (18’). Per poco Higuain non approfitta di un malinteso tra Fazio e Alisson. La Roma reagisce: Perotti galoppa sulla sinistra e mette al centro per El Shaarawy, ma Szczęsny chiude la saracinesca con l’aiuto di Benatia. Prima dell’intervallo, c’è tempo per un tiro da fuori senza pretese di Mandžukić, Alisson blocca.La ripresa è su ritmi più blandi. Nessun sussulto fino al 55’, quando Higuain, messo da Khedire solo davanti ad Alisson, conclude alto sopra la traversa. La Roma non riesce a ripartire. Un tentativo di Higuain viene “murato” da De Rossi. Su assist di Mandžukić, va al tiro ravvicinato Matuidi, Alisson ha un gran riflesso. Al 67’ Di Francesco inserisce Schick per El Shaarawy. Mandžukić imperversa sulla fascia sinistra: su un suo affondo, conclusione alta di Higuain. I bianconeri giocano in scioltezza. Ci prova Pjanić da fuori, Alisson senza problemi. Al 71’ Pellegrini per Strootman nella Roma. Si vedono i giallorossi in area juventina: Džeko va al tiro, troppo alto. Allegri avvicenda Cuadrado con Bernardeschi (77’). Andando al tiro (alto), si infortuna Matuidi, rilevato da Marchisio (79’). Roma a un passo dal pareggio: imbeccato da De Rossi, Florenzi colpisce la traversa. All’85’, Di Francesco gioca la carta Ünder al posto di De Rossi: Roma a trazione offensiva nel finale. Il turco si fa subito vedere, di testa, costringendo Szczęsny in corner. Al 92’, Pjanić in ripartenza stampa il pallone sulla traversa, complice una deviazione decisiva di Alisson. Al 94’ la Roma si divora il gol del pareggio, con Schick a tu per tu con Szczęsny, duello vinto dal portiere polacco. Con tutti i giallorossi avanti, Benatia rimpalla una conclusione di Fazio. Troppo tardi per pareggiare i conti. Festa Juve allo ‘Stadium’, delusione Roma.