Serie A, anticipo serale della prima giornata Il Napoli passa all'Olimpico, Lazio battuta 2-1 in rimonta Vantaggio biancoceleste di Immobile, bilanciato dalla rete di Milik nel recupero del primo tempo. Decide Insigne nella ripresa. Partenopei superiori sul piano del palleggio. Uno pari il conteggio dei legni

di Nicola Iannello Le prime dello scorso campionato ripartono da dove avevano lasciato. Il Napoli replica alla vittoria della Juventus in casa del Chievo andando a vincere all’Olimpico sponda Lazio. Anche per i partenopei (in maglia blu scuro) un successo in rimonta. Il secondo anticipo della prima giornata della serie A finisce 2-1 per gli ospiti. Carlo Ancelotti torna in Italia col piede giusto: il suo Napoli è apparso conservare il meglio della gestione Sarri, con più equilibrio tra i reparti. Per Simone Inzaghi una falsa partenza su cui meditare, soprattutto per la scarsa incisività dei suoi uomini migliori, su tutti Milinković-Savić. Nota statistica: per il sesto campionato di fila, il Napoli passa in casa della Lazio.Inzaghi col “suo” 3-5-2, dove Immobile e Luis Alberto sono i terminali offensivi. Ancelotti non ripudia il 4-3-3 di Sarri, con Callejon, Milik e Insigne nel tridente d’attacco. Arbitra Banti. L’Olimpico si scioglie in un applauso dopo il minuto di silenzio in omaggio alla vittime della tragedia di Genova.Partono bene i padroni di casa, ma poi è il Napoli a prendere il sopravvento con una fitta trama di passaggi nella metà campo avversaria. Il possesso palla partenopeo però non frutta occasioni. Passa invece la Lazio al 25’: lancio lungo di Acerbi, Immobile stoppa in corsa e con un dribbling a rientrare scarta Koulibaly e Albiol (che, sbagliando, provano a chiuderlo insieme), poi col pallone sul sinistro batte Karnezis con un tiro a girare sul secondo palo. Curiosità: per il terzo anno di fila, il primo gol biancoceleste porta la firma dell’attaccante di Torre Annunziata. Il Napoli, ferito, reagisce. Zielinski colpisce la traversa al 39’. Al 41’ gol di Milik su azione d’angolo, annullato per un fallo di Koulibaly su Radu. Al 45’ Strakoscha mette in corner una conclusione di Milik. Il pareggio partenopeo arriva al 47’: azione Insigne-Callejon, sull’assist dello spagnolo Milik non sbaglia.A inizio ripresa, Inzaghi è costretto a sostituire Luiz Felipe, infortunato, con Bastos. La prima chance della seconda frazione è per Immobile su calcio d’angolo: dopo due “spizzate”, il pallone arriva al bomber biancoceleste sul secondo palo ma il suo tocco non inquadra la porta. Al 59’ però segna il Napoli: Allan prolunga un traversone da destra di Hysaj, dalla sinistra Insigne pennella il suo destro a girare che non dà scampo a Strakosha. Inzaghi fa esordire Correa (dal 68’ per Badelj). Ancelotti inserisce Diawara per Hamšik (70’) e Mertens per l’acciaccato Insigne (76’). Sempre nel Napoli, all’83’ è la volta di Rog per Zielinski. Il ritmo si abbassa, le squadre non hanno ancora i 90’ nelle gambe. La Lazio è sfortunata: al 90’ Acerbi su corner colpisce di testa ma centra il palo (l’unica altra occasione – al 74’ gran destro di Luis Alberto su cui vola Karnezis – era stata vanificata dal fuorigioco dello spagnolo). Nel recupero, Bastos “mura” una conclusione a colpo sicuro di Milik.