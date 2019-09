Serie A Calcio, Inter inarrestabile: sesta vittoria in casa della Sampdoria I nerazzurri vincono 3-1 in casa della Sampdoria e proseguono la loro marcia a punteggio pieno rimanendo saldamente in testa alla classifica con 18 punti. Sensi sblocca il risultato, anche se sul suo tiro c'è la deviazione di Alexis Sanchez. Proprio il cileno, due minuti dopo, raddoppia poi si fa espellere. La Samp accorcia con Jankto poi Gagliardini chiude i giochi

A Marassi continua la marcia trionfale dell’Inter che batte la Sampdoria 3-1 e resta capolista a punteggio pieno.Dopo Juventus-Spal, è il secondo testacoda della giornata con l'Inter, capolista e a punteggio pieno, ospite di una Sampdoria ultima in classifica a quota tre punti. Conte in attacco fa riposare Lukaku e lancia Sanchez dal primo minuto al fianco di Lautaro; in mezzo rientrano Candreva e Asamoah sulle fasce e Sensi al centro con Gagliardini al posto di Barella mentre nei tre di difesa debutto per Bastoni che rileva Godin. Di Francesco rinuncia a Gabbiadini per infortunio ma recupera Quagliarella che torna dal primo minuto al fianco di Rigoni in attacco. In mediana gioca Linetty al fianco di Ekdal. In difesa con Murillo squalificato e Ferrari recuperato solo per la panchina va in campo il giovane Chabot.Inter manovriera che sfrutta lanci mirati per scavalcare la difesa doriana. Le incursioni nerazzurre sono in prevalenza sulla destra. Il risultato si sblocca al 20’ con Sanchez che devia di schiena una conclusione di Sensi. L’esordio dal primo minuto non poteva essere migliore per il cileno che si ripete due minuti dopo sfruttando ancora un tentativo di Sensi. Al 29’ ci prova Jankto: il centrocampista doriano colpisce al volo sul cross che arriva dalla destra, ma il tiro è alto. Al 36’ annullato il tris dell'Inter: bella triangolazione Gagliardini-Lautaro-Candreva che incrocia e batte Audero, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 44' la Sampdoria tenta la reazione. Dopo una serie di rimpalli in area Quagliarella tira dal limite, la palla arriva sul destro di Linetty che conclude dalla distanza ma non trova la porta.Si va al riposo con un’Inter praticamente sempre in controllo. A inizio ripresa Sanchez si rovina la serata, quando al 46' commette un’imperdonabile ingenuità: azione personale di Lautaro che si arriva di fronte ad Audero: il tiro viene parato, sulla respinta si avventa il cileno che salta Chabot ma si lascia cadere, secondo giallo per simulazione e rosso. Inter in dieci. La Sampdoria trova finalmente una reazione: al 55’ Linetty pesca Jankto, il ceco controlla e calcia sul secondo palo, pallone deviato da Skriniar e Handanovic non può nulla, è 1-2. L'Inter ristabilisce subito il doppio vantaggio: Brozovic imbecca in verticale Gagliardini che tira su Audero, il portiere non trattiene e Il centrocampista nerazzurro ribadisce in rete (61’). La Samp cerca di non perdersi d’animo, Di Francesco inserisce Bonazzoli e Caprari e a metà ripresa i blucerchiati esercitano una discreta pressione ma le azioni sono spesso scoordinate e preda abbastanza facile per la retroguardia nerazzurra. Anzi è Lukaku che all’86’ si avvicina al poker. Il belga, che era entrato al posto di Lautaro, si libera della marcatura e si presenta davanti al portiere, tenta il cucchiaio, ma Audero non si fa ingannare. Per i nerazzurri sei centri su sei gare, per la Sampdoria una strada tutta in salita.