Si cerca un sospetto Canada, sparatoria in centro a Ottawa: un morto e tre feriti gravi La polizia di Ottawa conferma il bilancio della sparatoria avvenuta in centro alle 7.30 locali

Gilmour Street (AP)

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB — Ottawa Police (@OttawaPolice) 8 gennaio 2020

È di un morto e tre feriti in Canada il bilancio della sparatoria avvenuta nel centro di Ottawa, dove intorno alle 7.30 locali gli agenti sono stati chiamati a intervenire su Gilmour Street, a circa un km dal Parlamento. Lo riferisce la polizia di Ottawa, aggiungendo che non si tratta di una situazione con un 'active shooter', cioè con un assalitore ancora attivo, ma che il sospetto non è stato arrestato ed è ancora ricercato a piede libero.La polizia è stata chiamata sulla scena del crimine con la segnalazione di molteplici colpi di pistola. Una volta sulla scena, gli agenti hanno trovato diverse persone ferite, che sono state trasportate in ospedale. Gilmour Street si trova in una zona residenziale, con alcuni uffici. Non è chiaro se la sparatoria sia avvenuta in una casa o in un ufficio. Sembra che abbia sparato una sola persona.L'account Twitter della polizia di Ottawa riporta gli aggiornamenti