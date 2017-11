ITALIA

2017/11/04 09:02

A Canelli Asti, due morti intossicati per incendio divampato in casa La cause del rogo ancora al vaglio

Condividi Due persone sono morte in un incendio divampato in casa. E' accaduto a Canelli, nell'Astigiano. I due sarebbero rimasti intossicati dal fumo del rogo, le cui cause sono al vaglio di Carabinieri e vigili del fuoco giunti sul posto.

Le vittime sonomarito e moglie, di 56 e 57 anni. I due, che stavano dormendo, sono rimasti intossicati e le fiamme li avrebbero raggiunti nel letto dove sono stati trovati con gravi ustioni. Le cause pare possano essere di natura accidentale.

