Droga Cannabis light sequestrata a Macerata dalla polizia Arrestato il titolare di un negozio per detenzione a fini di spaccio

Ancona sequestro cannabis light (Foto: Polizia)

La Squadra Mobile di Macerata ieri ha provveduto a dare esecuzione ai decreti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di due negozi tipo Grow-Shop di Macerata, successivamente chiusi con provvedimento del Questore di Macerata ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza..Nel corso dell'operazione condotta anche ad Ancona, presso un esercizio commerciale sito in pieno centro, è stato sequestrato un ingente quantitativo di "cannabis light", nonché 24 piante di marijuana in avanzato stato di crescita oltre a oltre 13 chili di marijuana.Considerato l'importante quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto e sequestrato, il titolare del negozio è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.Sempre a Macerata, è stata accertata l'apertura di due ulteriori esercizi commerciali dello stesso tipo, dove veniva rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.