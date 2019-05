​Cannes, trionfo per Bellocchio: 13 minuti di applausi Alla première de 'Il traditore'. "Grazie, esperienza meravigliosa"

Un'accoglienza davvero ottima, forse anche superiore alle attese della vigilia, per la première mondiale del film di Marco Bellocchio 'Il traditore' in gara per la Palma d'oro al Festival di Cannes.Il nome 'Marco' ritmato dal pubblico in sala, l'abbraccio affettuoso tra gli attori, il protagonista Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio e tutti gli altri."Vi devo davvero ringraziare di questa accoglienza,è stata un'esperienza meravigliosa", ha detto Bellocchio. Gli applausi sono durati moltissimo, circa 13 minuti, tra le migliori accoglienze dei film a Cannes quest'anno.