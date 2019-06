Accordo in extremis tra Lega e M5s Sblocca cantieri: ok del Senato a super emendamento Il Senato ha approvato il super emendamento. Soddisfazione per Salvini e Toninelli, mentre le opposizioni e i sindacati denunciano la possibile diminuzione delle tutele di legalità e di sicurezza sul lavoro

L'Aula del Senato, con 174 voti a favore, 55 contrari e 40 astenuti, ha approvato il super emendamento di maggioranza allo sblocca cantieri, dopo l'accordo in extremis tra Lega e M5s. In particolare l'emendamento sospende fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo per i Comuni di fare gare attraverso le stazioni appaltanti e l'estensione fino al 2020 della possibilità di ricorrere all'appalto integrato. L'emendamento a prima firma dei capigruppo in Senato dei due partiti di maggioranza ha recepito l'accordo politico sulle modifiche e le sospensioni al codice degli appalti. L'ok sul decreto legge, che deve poi passare alla Camera per essere convertito entro il 17 giugno, è previsto per domani mattina.



La soddisfazione di Salvini

"Il governo va avanti senza se e senza ma", dice Salvini ad Ascoli Piceno. "Sono contento del rinnovato clima di collaborazione. Mantengo i patti, a livello nazionale la mia parola vale cinque anni. "Il decreto sblocca cantieri che passerà nelle prossime ore serve anche a ridare fiducia e quattrini a zone terremotate dimenticate da troppi anni".



Esulta anche Toninelli

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti accoglie con favore "l'approvazione in commissione Bilancio del Senato dell'emendamento al decreto Sblocca cantieri che consente di nominare un commissario per il completamento del Mose e che soprattutto ripartisce finalmente i fondi per la salvaguardia della laguna". Lo riferisce il Ministro Danilo Toninelli in una nota. "Il Mose è storicamente un mastodontico ricettacolo di sprechi e scandali, un'opera costosissima sia sul fronte della costruzione che della manutenzione. Una infrastruttura che, però, a questo punto va completata e fatta funzionare".



L'allarme dei sindacati

"Da un governo che decide di dirottare risorse importanti dai cantieri Anas al finanziamento del reddito di cittadinanza non ci si poteva aspettare nulla di buono. Anche il super emendamento al decreto sblocca cantieri è un errore gravissimo: le opere non ripartiranno, si moltiplica il rischio di illegalità nel settore e si mette a rischio la sicurezza dei lavoratori impegnati nei pochissimi cantieri ancora aperti. Il nostro giudizio sul decreto resta totalmente negativo". Lo ha dichiarato il segretario generale della Filca-Cisl, Franco Turri. "Il ricorso ai subappalti, la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nel selezionare i commissari di gara, gli appalti integrati, il moltiplicarsi delle stazioni appaltanti sono provvedimenti che non accelereranno l'iter burocratico, ma sono in molti casi un favore alla criminalità organizzata, che storicamente ha sempre 'investito' nel settore delle costruzioni. Nel decreto, inoltre, non c'è un elenco delle opere da sbloccare. Tutto questo mentre nel Paese si contano centinaia di cantieri bloccati o da avviare, con risorse già stanziate, e il settore delle costruzioni, che ha perso 800mila addetti dall'inizio della crisi, si è ridotto a rappresentare l'8% del Pil, dall'11,5% del 2008. Con questo super emendamento si scrive la parola fine al settore, con buona pace di milioni di addetti ai lavori e dell'intera collettività, che ha il diritto di vivere in un Paese moderno e sicuro, penso a strade, viadotti, scuole, alla stessa messa in sicurezza del territorio", ha concluso Turri.



Le critiche del Pd

"Dopo la sceneggiata di questi giorni sul Codice degli Appalti oggi la maggioranza trova un compromesso, inutile e dannoso, e approva l’articolo 1 dello sbloccacantieri. Dopo aver bloccato il Paese e le opere per mesi col ‘contratto di governo’ ora con questo decreto introducono più confusione, disordine e terreno più fertile per chi vuole corrompere. Non ci saranno più cantieri ma meno certezze per le imprese e più occasioni per il malaffare. Il governo e la maggioranza M5s-Lega hanno prodotto un testo pasticciato: questo decreto sicuramente non velocizzerà i cantieri, non sbloccherà un bel niente e diminuirà le tutele di legalità e di sicurezza sul lavoro". Lo ha detto ai giornalisti in Senato Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori Pd.



La contrarietà di Forza Italia

"Bisogna prendere atto che nella partita del cosiddetto 'Sblocca cantieri' il M5s ha battuto la Lega 10 a 1. Il decreto che doveva aiutare la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro, in effetti, resta un 'Blocca cantieri' e noi di Forza Italia non lo voteremo". È molto deluso il senatore Massimo Mallegni, capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavori pubblici, dopo aver letto il sub emendamento al decreto Sblocca Cantieri che traduce in norme di legge l'accordo intervenuto tra Lega e M5s. "La proposta della leghista Pergreffi - aggiunge Mallegni - è stata stravolta, non c'è più alcuna sospensione del Codice degli Appalti, restano intonsi tutti i blocchi di prima e le complicazioni burocratiche non vengono superate. Purtroppo i fatti ci dicono che la Lega non ha tenuto fede alle promesse propalate in campagna elettorale. Così stando le cose, non solo non voteremo come sarebbe stato possibile il decreto, ma denunceremo all'opinione pubblica i comportamenti della Lega che contrastano palesemente con gli annunci. Ancora una volta - conclude - prevale rispetto alla necessità di favorire crescita e sviluppo la tenuta del potere fine a se stesso".



Per Sinistra Italiana è la resa dei 5 Stelle

Come si è chiusa la crisi di governo? Con la Lega che ottiene quasi tutto ciò che chiedeva, ovvero una deregolamentazione sugli appalti che metterà ancora più a rischio la qualità delle opere da fare e rischia di far rientrare dalla finestra gli operatori opachi del mercato". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. "Con Di Maio - prosegue l'esponente della sinistra - che ha ceduto, senza nemmeno abbozzare una resistenza. E con il presidente del consiglio Conte che non è stato nemmeno considerato, visto che tutto si è chiuso con una telefonata fra i due vice. Al di là del teatrino, sono preoccupato, soprattutto per ciò che si scatenerà con lo Sblocca Cantieri e i cui effetti li vedremo fra qualche tempo. Magari poi non meravigliamoci quando scopriremo - conclude Fratoianni - interi pezzi di economia infiltrati dalla criminalità".