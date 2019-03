Sicilia Cantieri, Conte: a giugno 2020 pronta Agrigento-Caltanissetta Il presidente del Consiglio e il ministro dei Trasporti in visita al cantiere sulla strada statale 640 Agrigento - Caltanissetta

"Faremo di tutto per completare la Caltanissetta-Agrigento entro giugno 2020. È una infrastruttura strategica per la Sicilia e anche per l'Italia".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella galleria della 640, oggetto di un "tavolo a Roma che avrà un impulso decisivo"."Non siamo qui per fare miracoli ma per portare il nostro impegno perché inizino i lavori. La SS640 è un'infrastruttura strategica per la Sicilia. Ci sono problemi giuridici complessi ma il governo farà di tutto con i commissari e i giudici fallimentari di Ravenna".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, visitando insieme al ministro Toninelli il cantiere della CMC di Caltanissetta. "Vogliamo che la Regione faccia la sua parte - ha aggiunto Conte -. Noi farermo di tutto perché abbiamo un obiettivo ben preciso: giugno 2020".Il premier, Giuseppe Conte, ai cronisti ha poi parlato della riforma nel settore degli appalti, "Il codice degli appalti che abbiamo - ha detto Conte - non funziona, in questi giorni stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli di un decreto legge che dovrebbe anticipare la più generale riforma".Insieme a Conte, il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. "Ho voluto fortemente iniziare questo tour dei cantieri dalla Sicilia - ha detto - perché ritengo che questa sia una delle grandi opere utili più importanti che abbiamo in Italia. Abbiamo incontrato i rappresentanti delle imprese affidatarie che sono imprese siciliane, che danno lavoro a centinaia di persone e fanno vivere centinaia di famiglie". "La mia presenza e quella del premier - ha aggiunto Toninelli - non ha solo un significato simbolico, ma effettivo, sostanziale. Qua ci siamo bloccati nel settembre 2018 e lo abbiamo sbloccato parzialmente ma nei prossimi giorni convocheremo un tavolo al Mise per sbloccare totalmente l'opera. Se c'è una strada, anche se molto stretta, per risolvere i problemi la percorreremo insieme".E anche il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, su Facebook ha fatto il punto sulle opere in cantiere e gli interventi della politica. "Ho convocato un tavolo per fare il punto su tre contratti istituzionali di sviluppo per tre infrastrutture ferroviarie al Sud. Si tratta della realizzazione dell'alta capacità ferroviaria sulle direttrici Messina-Catania-Palermo, Salerno-Reggio Calabria, Napoli-Bari Lecce-Taranto. Questi tre contratti erano nati 6 anni fa anni e sto verificando nel dettaglio la situazione e le cause dei ritardi per trovare soluzioni e accelerare i lavori. Il Sud ha un grande bisogno di infrastrutture, anche su ferro. Di questo siamo consapevoli ed è per questo che abbiamo provveduto, in legge di bilancio, a completare il finanziamento di queste opere. La settimana prossima, inoltre, verrà presentato il decreto sblocca-cantieri". "In questo momento il presidente Conte è con il ministro Toninelli in Sicilia, in visita ai cantieri della Ss 640 Caltanissetta-Agrigento. È la prima tappa di una serie di verifiche a infrastrutture che Conte realizzerà presso opere che stiamo realizzando o facendo ripartire. Questo stiamo facendo: accelerare, sbloccare opere e risorse", conclude Lezzi.