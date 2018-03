Musicoterapia Leporello, canzoni per esprimere se stessi. Anche nel carcere minorile L’attività di Mozart14 con i ragazzi reclusi nell’Istituto Penale Minorile di Bologna

Condividi

Parole, musica, giovani e futuro sono le parole chiave delle Canzoni di Leporello, lo straordinario lavoro dei ragazzi reclusi dell'Istituto Penale Minorile di Bologna che partecipano al laboratorio di musicoterapia e song writing realizzato da Mozart14."Andiamo avanti" è una delle tre canzoni cui, attraverso la musica, il farla insieme, i ragazzi dell'IPM hanno dato vita, espressione delle loro esperienze, dei loro desideri, rimpianti e sogni per il futuro. Parole che raccontano storie. Musica che segue il ritmo della vita. Giovani con un passato e un presente difficile. E un futuro da recuperare.Queste sono Le Canzoni di Leporello. Il manifesto di giovani esistenze che, attraverso musica e parole, riescono a superare le mura del carcere fisico e mentale che li racchiude, e rinchiude, e si aprono all'esterno in un dialogo con il fuori che è sia altro che oltre.Mozart14 è una onlus no profit specializzata in Musicoterapia nelle carceri e negli ospedali e fondata dal Maestro Claudio Abbado prima della sua scomparsa. Ora è diretta con la stessa passione dalla figlia Alessandra Abbado.