'Priorità' il freddo Il Capodannno degli 'invisibili': mense Caritas aperte tutta la notte nella Capitale Dolci natalizi, musica e tombolate per i senzatetto. Sulle strade ci saranno più volontari: distribuiranno coperte, cibo e bevande calde

Mense aperte tutta la notte, dolci natalizi, una tombolata e un po' di musica. Così i senzatetto, i poveri, i più bisognosi trascorreranno l'ultimo giorno dell'anno nei luoghi di accoglienza della Caritas di Roma, in via Marsala e ad Ostia. Per gli 'invisibili' di questa città, spiega Alberto Colaiacomo, responsabile del settore comunicazione e stampa della Caritas diocesana di Roma, "il Capodanno è un giorno come un altro", ciò nonostante farà piacere loro ricevere un po' di umano calore.E ce n'è davvero bisogno di calore, visto che le temperature in questi ultime ore del 2016 non sono tanto clementi. "Fa freddo: cercheremo soprattutto di dare un riparo - sottolinea Colaiacomo -. Sulle strade ci saranno più volontari: molte persone si sono rese disponibili a dare una mano. Cinque gruppi gireranno per la città, porteranno coperte e cibo ai senzatetto. La mensa Caritas rimarrà aperta tutta la notte. E per l'occasione straordinaria, oltre l'orario previsto, si mangeranno dolci natalizi, si farà una tombolata e qualcuno suonerà" per dare un po' di sollievo alle tante persone sole.