Il Presidente Capodanno: oltre 10 milioni davanti alla tv per il discorso di Mattarella. Ed è boom anche sul web Lo share ha raggiunto quasi il 60 per cento

Oltre 10 milioni di italiani hanno seguito il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Lo share ha sfiorato il 60 per cento. Si tratta di dati rilevanti e quasi sovrapponibili a quelli dell'anno precedente.Mattarella ha anche scalato la classifica di Youtube: il video del suo discorso è stato stato tra ieri sera e oggi il secondo filmato più scaricato sul social preferito dai giovani.Questi nel dettaglio i dati che sono stati rilevati per quanto riguarda le televisioni:RaiUno 4.905.110RaiDue 559.871RaiTre 833.786RaiNews 26.801Canale5 2.513.929ReteQuattro 514.105La7 596.866TgCom24 17.306SkyTg24 116.662SkyTg24 (50) 37.116TOTALE 10.121.552. Share 59,51.Nuovo exploit sul web, quindi, per il discorso. Come già accadde lo scorso anno, il video del messaggio del Presidente della Repubblica è stato scaricato da oltre 91.000 persone su YouTube (a cui si devono sommare i 12.000 video con sottotitoli). L'account Twitter del Quirinale ha poi registrato 53.000 interazioni, oltre 36.000 le citazioni, circa 77.000 le uscite con l'hashtag #discorsodifineanno. Positivi, infine, per oltre il 70% i commenti al discorso.