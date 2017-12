Istanbul, arrestati 75 simpatizzanti Isis: preparavano attacco a Capodanno

La polizia turca ha arrestato almeno 75 persone per sospetti legami con il sedicente Stato Islamico (Is) ad Ankara e Istanbul. Lo hanno reso noto fonti dell'antiterrorismo a condizione di anonimato, spiegando che la polizia ha condotto una serie di raid all'alba ad Ankara arrestato 29 persone. I raid hanno seguito i mandati di arresto emessi dall'ufficio del Procuratore di Ankara nei confronti di 46 sospetti, la maggior parte stranieri. Si teme che gli arrestati volessero sferrare attacchi per Capodanno.Altri 46 sospetti, tra cui 43 stranieri, sono stati arrestati a Istanbul, come ha spiegato una fonte della polizia a condizione di anonimato. I sospetti sono accusati di voler sferrare un attacco durante le celebrazioni per il nuovo anno. L'anno scorso, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, un uomo armato sparò in un locale di Istanbul uccidendo 39 persone.