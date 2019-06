ITALIA

Padova La stanza in affitto era una trappola per turiste: ex carabiniere condannato a 12 anni per stupri Affittava una stanza della sua casa nella regione storico-geografica di Euganea a turiste straniere giovani, poi le drogava e le stuprava

Condividi Una serie di violenze che comincia nel 2013. A marzo arrivano le prime ragazze, Anita dagli Stati Uniti e una sua amica tedesca. Cinque mesi dopo, il 19 luglio, è la volta di due ventenni polacche, Oliwia e Marzena. Ad agosto, l’agenda di Maglio s’infittisce: l’8 ospita tre portoghesi, Marcia, Matilde e Sofia. Due settimane dopo, entrano in scena due coppie di giovani estranee tra loro, Lisa e Michel da Hong-Kong e Amalia ed Emma, rispettivamente tedesca e canadese. A settembre, invece, tre amiche della Repubblica Ceca: Irena, Tatana e Dusa.



L'ex carabiniere Dino Maglio sulla piattaforma "Couchsurfing" si faceva chiamare Leonardo. Affittava una stanza della sua casa nella regione storico-geografica di Euganea, in provincia di Padova. Aspettava le turiste, a volte cenava con loro, prometteva di portarle a visitare bellissimi luoghi caratteristici della zona. Poi le drogava, una ad una, affinché fossero incapaci di difendersi. E le violentava. Alcune la mattina dopo ricordavano poco e niente. Una di loro è stata trovata nuda in camera di lui dalla madre che l'ha portata via. Le donne hanno fatto rete, il profilo del carabiniere su Couchsurfing è stato cancellato, le indagini sono iniziate anche grazie a un'inchiesta portata avanti da giornalisti investigativi.



L'uomo ha già trascorso 5 anni in carcere, ma adesso è arrivata la nuova sentenza: 12 anni e 8 mesi.

