La morte di Mario Cerciello Rega Carabiniere ucciso, il legale di Elder: "Ritirata richiesta di riesame" Il legale: "L'accusa si fonda su ricostruzioni di testimoni le cui parole sono di opinabile attendibilità"

"Abbiamo ritirato la richiesta di Riesame per il nostro assistito, poiché ci sono una serie di investigazioni in corso e dunque non c'è una completezza di informazioni e per questo preferiamo attendere".A dirlo all'Agi l'avvocato Renato Borzone, legale di Finnegan Lee Elder, lo studente americano accusato dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega."L'accusa si fonda su ricostruzioni di testimoni le cui parole sono di opinabile attendibilità" ha aggiunto il legale.