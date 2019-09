L'uccisione di Mario Cerciello Rega Carabiniere ucciso, in un video i 24 minuti dei due americani prima del delitto Il video è stato depositato dagli inquirenti in vista del Riesame di Christian Gabriel Natale Hjort, previsto per il prossimo 16 settembre

Un video che copre il buco di 24 minuti tra il momento in cui i due studenti americani, Christian Gabriel Natale Hjort e Finningan Lee Elder, lasciano la stanza dell'hotel "Le Meridien" per portare lo zainetto sottratto a Sergio Brugiatelli, e quello nel quale incontrano il vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega e il suo collega, Andrea Varriale in via Cesi, nel quartiere romano di Prati.In questo arco temporale, i due si muovono nervosamente avanti e indietro passando più volte davanti a un bar della zona. Si abbassano nascondendosi tra le auto in sosta. Il tutto fino all'arrivo della pattuglia dei militari. Nel filmato, secondo quanto si apprende, non vi sono però immagini relative alla colluttazione che porterà alla morte di Cerciello Rega ucciso con 11 coltellate da Lee Elder. Il video è stato depositato dagli inquirenti in vista del Riesame di Natale Hjort, previsto per il prossimo 16 settembre.