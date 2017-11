Carburanti Api acquisisce il 100 per cento di Total Erg Si tratta di oltre 2.600 stazioni di servizio della rete Total Erg, del polo logistico di Roma e del 25,16% della raffineria di Trecate (NO). L'Api avrà oltre 5mila punti vendita in tutta Italia e diverrà con questa operazione un Gruppo da 6 miliardi di fatturato

di Tiziana Di Giovannandrea Api acquisisce il 100% di Total Erg per 273 milioni di euro. La società ha firmato un accordo vincolante con Erg e Total Marketing Services per poter acquisire il totale delle azioni di Total Erg.Ne dà notizia una nota dell'Api in cui viene indicato che la Anonima Petroli porta la propria rete a 5mila punti vendita su tutto il territorio nazionale con un fatturato aggregato di circa 6 miliardi di euro.L'operazione, che comprende le oltre 2.600 stazioni di servizio della rete di Total Erg, il polo logistico di Roma ed il 25,16% della raffineria di Trecate (NO), permetterà al Gruppo Api di consolidare la propria posizione nell'ambito dell'industria petrolifera italiana sia nella distribuzione di prodotti petroliferi sia nella raffinazione.Il nuovo Gruppo disporrà, oltre che dei 5mila punti vendita su tutto il territorio nazionale, anche dell'attività delle raffinerie di Falconara Marittima (AN) e di Trecate, e di una logistica distribuita sia sul Tirreno che sull'Adriatico.Laè attesa entro il 31 gennaio 2018 ed è condizionata all'e al completamento della scissione del ramo di azienda di Total Erg per il settore dei lubrificanti a favore di Total Italia. Su questo aspetto Erg e Total Marketing Services hanno siglato un accordo vincolante che prevede la vendita da parte di Erg al Gruppo Total della propria quota (51%) in tale società.''Siamo molto soddisfatti per l'esito positivo di questa operazione fortemente italiana. Un'operazione industriale che ha un carattere strategico sia per il nostro Gruppo, che rinforza la posizione sul mercato e la propria capillarità sul territorio nazionale, sia per l'evoluzione futura dell'intero settore italiano dei carburanti e della mobilità'', ha commentato''L'acquisizione ci consente di raggiungere la dimensione produttiva, logistica e commerciale necessaria per perseguire la nostra strategia di sviluppo che ha al centro il cliente: vogliamo essere al fianco degli italiani ovunque avranno bisogno di energia e servizi per muoversi, con un'offerta sempre più ampia, innovativa e vantaggiosa'', ha aggiunto.