Caccia all'uomo per due giovani nordafricani Clamorosa evasione dal carcere minorile di Nisida. Due ragazzi in fuga La nuova evasione fa divampare la la polemica. Il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitanziaria denuncia la mancanza di personale e l'adozione di provvedimenti che rendono più complicate le operazioni di controllo

Nisida

Napoli, clamorosa evasione di due detenuti stranieri dal carcere minorile di Nisida, a poca distanza da Posillipo. L'episodio si sarebbe verificato tra domenica e lunedì scorsi in circostanze che ancora non sono state chiarite. La scoperta del personale della struttura carceraria napoletana è avvenuta al momento della conta dopo il rientro in carcere dei detenuti. E' scattata immediatamente la caccia all’uomo. Si tratta di due giovani nordafricani. In queste ore è in corso una verifica da parte degli ispettori ministeriali inviati da Roma per ricostruire le circostanze che hanno portato alla fuga. Non si esclude che i due fuggitivi possano aver approfittato dei lavori di ristrutturazione che sono in corso nel carcere, riuscendo ad allontanarsi sfruttando la confusione e un momento di distrazione dei sorveglianti. Sono state diramate le note di ricerca alle forze dell'ordine, posti di controllo sono stati istituiti lungo le strade che collegano Bagnoli agli altri quartieri napoletani e nelle stazioni dei mezzi pubblici e in quelle delle ferrovie.



La polemica del Sappe

La denuncia dell'accaduto giunge dal Sappe, Sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, che parla di ''evasione prevedibile''. Secondo il segretario generale del Sappe, Donato Capece, ''E' una evasione frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sindacato autonomo Polizia Penitenziaria sulle condizioni di sicurezza. Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più. Abbiamo registrato un numero di evasioni incredibili, da istituti e da mancati rientri, in pochissime settimane''. ''Quel che denuncia il Sappe - prosegue Capece - da tempo si sta clamorosamente verificando ogni giorno: ossia che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, dall'aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri, dalla mancanza di personale, dal mancato finanziamento per i servizi anti intrusione e anti scavalcamento''. ''La realtà - conclude - è che negli ultimi anni sono state smantellate le politiche di sicurezza delle carceri preferendo una vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto, con detenuti fuori dalle celle per almeno 8 ore al giorno con controlli sporadici e occasionali, con detenuti di 25 anni che incomprensibilmente continuano a stare ristretti in carceri minorili. Mancano Agenti di Polizia Penitenziaria e se non accadono più tragedie di quel che già avvengono è solamente grazie agli eroici poliziotti penitenziari, a cui va il nostro ringraziamento". "Auspico allora che il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ed i vertici della Giustizia Minorile e dell'Amministrazione Penitenziaria si attivino concretamente per dare un netto cambio di passo sulle politiche penitenziarie del Paese. Nelle carceri c'è ancora tanto da fare, ma senza abbassare l'asticella della sicurezza e della vigilanza, senza le quali ogni attività trattamentale è fine a se stessa e, dunque, non organica a realizzare un percorso di vera rieducazione del reo''.