ITALIA

2019/10/19 08:17

In carcere per maltrattamenti ex boss della mala del Brenta Felice Maniero L'arresto è scattato ieri dopo la denuncia della compagna

L'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna. Lo scrive il Giornale di Brescia. "Faccia d'angelo", così era chiamato, da tempo vive nella città lombarda con una nuova identità. L'arresto è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso Maniero è ora in carcere a Bergamo.

