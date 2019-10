Protesta del lavoratori a rischio licenziamento Carica della polizia a Roma Metropolitane, contuso Stefano Fassina Stefano Fassina è rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma metropolitane che volevano impedire la consegna dell'atto di liquidazione della partecipata. A provocare l'incidente una carica delle forze dell'ordine. Il ministro Lamorgese: verificare se intervento corretto. Si dimette l'amministratore unico Santucci

Il deputato e consigliere comunale Stefano Fassina è rimasto ferito durante la ressa davanti alla sede di Roma Metropolitane. Il politico è rimasto schiacciato tra una porta e poi caduto. Quando sono arrivate le ambulanze in via Tuscolana, Fassina è stato soccorso dal personale del 118, gli è stato applicato un collarino ortopedico ed è stato trasportato all'ospedale San Giovanni. Un'altra donna è stata portata via in ambulanza, dopo essere rimasta a terra. Se la sono cavata con delle lievi contusioni gli altri sindacalisti coinvolti, Alberto Civica della Uil e Natale Di Cola della Cgil.Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha dato indicazione al capo della Polizia Franco Gabrielli di "accertare quanto accaduto nel pomeriggio di oggi davanti alla sede di Roma Metropolitane dove era in corso una manifestazione di alcuni lavoratori". Il ministro chiede di "verificare se l'intervento delle forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta e senza violazioni di legge".A provocare l'incidente una carica senza preavviso delle forze dell'ordine sotto la sede di Roma Metropolitane in via Tuscolana dove alcuni consiglieri comunali tra cui il capogruppo Pd Giulio Pelonzi e il consigliere d Sinistra per Roma Stefano Fassina erano giunti lasciando il Campidoglio per solidarizzare con i lavoratori che rischiano di perdere il posto a causa della possibile liquidazione dell'azienda. La carica della polizia, che alcuni presenti definiscono "violentissima" è stata lanciata per forzare il cordone dei lavoratori che impediva a Luca Pasqualino, dello staff dell'assessore capitolino alle Partecipate Gianni Lemmetti, di portare all'Assemblea dei soci di Roma Metropolitane un plico contenente, secondo i lavoratori, l'atto di dismissione della società.I lavoratori resistevano alla consegna, da parte del delegato dell'amministrazione, dell'atto di liquidazione della società partecipata. In una dinamica ancora da chiarire, stando alle ricostruzioni dei lavoratori presenti, con sorpresa per tutti è partita una carica delle forze dell'ordine senza preavviso che ha travolto il gruppo di contatto tra forze dell'ordine e lavoratori in presidio. Colpito con forza il consigliere Fassina che è stato caricato in ambulanza per fasi medicare."Quanto è avvenuto davanti alla sede di Roma Metropolitane è molto grave. Si faccia immediata chiarezza, siamo vicini a lavoratori, sindacalisti, consiglieri e deputati". Lo scrive in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti."Abbiamo chiesto un incontro urgente con il questore di Roma. Quello che è successo è inaudito. È intollerabile quello che hanno fatto i poliziotti a dei lavoratori inermi. La responsabilità politica di Virginia Raggi è evidente". Così il segretario generale della Cgil Roma e Lazio, Michele Azzola, a commento di quanto avvenuto."Gravissimo quanto accaduto oggi a Roma Metropolitane. Ancor più grave e inspiegabile l'atteggiamento delle forze dell'ordine contro pacifici manifestanti, tra cui un parlamentare della Repubblica Stefano Fassina, costretto a ricorrere a cure mediche. Presenteremo una interrogazione per sapere chi ha autorizzato di forzare con violenza la pacifica protesta dei lavoratori e dei sindacati e quali provvedimenti si intendono assumere contro i responsabili". Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro."Interpellerò, anche come gruppo, il ministro degli Interni, il Questore e il Prefetto per sapere chi ha dato l'ordine di forzare un blocco di lavoratori e di consiglieri comunali che ricordo sono i proprietari di questo stabile". Così il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi.L'amministratore unico di Roma Metropolitane, Marco Santucci, ha rassegnato le sue dimissioni con effetto immediato con una lettera inviata questa sera allasindaca di Roma, Virginia Raggi. È quanto apprende l'agenzia Dire.Nella lettera indirizzata al sindaco Raggi, Santucci scrive: "L'assemblea dei soci non ha potuto tenersi per i gravissimi episodi avvenuti poco fa presso la sede. Il clima di altissima tensione degli ultimi mesi si è ulteriormente aggravato anche per quanto rappresentato dagli uffici di Roma Capitale di mettere in liquidazione la società. Tutto questo per me è inaccettabile. La liquidazione si pone in totale antitesi con il mandato del sottoscritto, volto al risanamento della società, finalità quest'ultima, che ho perseguito con tutte le mie energie"."Negli ultimi 11 mesi del mio operato ho dovuto constatare purtroppo l'inerzia degli uffici capitolini nell'assumere atti e decisioni che invece dovrebbero essere prodotti senza indugio per una gestione oculata del capitale pubblico". Negli stessi istanti in cui Santucci ha comunicato le sue dimissione, lo stesso e' uscito dalla sede di Roma Metropolitane dove è stato pesantemente contestato dai lavoratori ancora presenti.