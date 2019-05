Sgomberata villa in periferia confiscata a clan Roma, blitz contro il clan Camonica: arresti Nuova operazione nella capitale e non solo, contro il clan dei Casamonica. Ci sono diversi arresti. 60 le perqusizioni

Ancora arresti e perquisizioni contro il clan Casamonica a Roma. Ringrazio magistratura e forze dell’ordine per questa nuova operazione. Le istituzioni sono unite: nessuna tregua per la criminalità organizzata nella nostra città. #NonAbbassiamoLoSguardo #FuoriLaMafiaDaRoma — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 24 maggio 2019

Restituita all'agenzia per i beni confiscati alle mafie la villa dove viveva il boss Salvatore Casamonica, in via della Selvotta a Frascati. E’ il risultato dell'operazione interforze effettuata a Roma in intesa con i magistrati della direzione distrettuale antimafia della procura. Nel corso del blitz è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giacomina Casamonica, moglie del capoclan che si trova attualmente in carcere a Sassari in regime di 41 bis, che si trovava nella villa, già confiscata in regime di arresti domiciliari.Carabinieri, Polizia e guardia di finanza hanno, poi, effettuato una sessantina di perquisizioni nell'area est della capitale durante quali sono stati effettuati arresti in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti trovate in alcune abitazioni.“Ancora arresti e perquisizioni contro il clan Casamonica a Roma. Ringrazio magistratura e forze dell'ordine per questa nuova operazione. Le istituzioni sono unite: nessuna tregua per la criminalità organizzata nella nostra città". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Twitter.