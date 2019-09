Campidoglio si costituisce parte civile Caso Bortuzzo. Pm chiede 20 anni per gli aggressori del nuotatore I due hanno scelto per il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena

Condividi

Chiesta una condanna a 20 anni di carcere (10 milioni di risarcimento) per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due responsabili del ferimento di Manuel Bortuzzo, il nuotatore raggiunto da un colpo di pistola al fianco la notte dello scorso 2 febbraio in piazza Eschilo, all'Axa, Roma, mentre era con la sua fidanzata.Bortuzzo, giovane promessa del nuoto italiano, da allora è costretto sulla sedia a rotelle. Marinelli e Bazzano sono accusati dal pm Elena Neri di tentato duplice omicidio premeditato aggravato dagli abietti e futili motivi. All'udienza, che si svolge con rito abbreviato, il Comune di Roma si è costituito parte civile.Il tragico ferimento di Bortuzzo avvenne poco dopo una rissa fra decine di persone all'Irish pub di piazza Eschilo, nella quale furono coinvolti Marinelli e Bazzano, che inizialmente fuggirono e poi tornarono sul posto in motorino per vendicarsi: Marinelli, che era seduto dietro, sparò un colpo di pistola verso Bortuzzo, colpito alla schiena, e la fidanzata, che non c'entravano nulla con la lite al pub. I due, assistiti dall'avvocato Alessandro De Federicis, hanno scelto per il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena.