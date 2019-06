Il Guardasigilli a Rai Radio1 Caso procure: Bonafede, "Bene Mattarella, riforme entro dicembre Sulle intercettazioni, dice il ministro della Giustizia, non si torna indietro, anche perché "il tema della privacy viene usato dalla politica per tutelare se stessa"

"Le parole del presidente Mattarella al Csm sono uno stimolo perché le istituzioni compatte devono affrontare questa crisi di sistema. Noi stiamo lavorando per le riforme del processo civile, del processo penale, del Consiglio superiore della magistratura. Contiamo di chiudere tutto entro dicembre". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Rai Radio1 'In Viva Voce'.Il termine di dicembre, ha spiegato ancora il ministro, "si riferisce anche all'approvazione dei decreti delegati" collegati alla legge delega di riforma dei processi civili e penali, che riguarderà anche il Csm. "E' evidente a tutti, lo ha sottolineato anche il presidente Mattarella - ha aggiunto Bonafede - che ci siano riforme: ogni istituzione deve dare una risposta, il Csm lo farà per quanto di sua competenza, il Governo e il Parlamento lo faranno con questa legge che vogliamo portare avanti"."Le intercettazioni rimangono uno strumento fondamentale per le indagini e hanno reso possibile la conoscenza di scandali: non posso portare indietro le lancette della Storia", continua Bonafede intervistato a "In Viva voce' su Rai Radio1, osservando che "in passato, il tema della privacy è stato usato dalla politica per tutelare sé stessa"."Magistratura e politica devono essere separati. Un magistrato che entra in politica deve abbandonare la magistratura", ha detto il ministro della Giustizia al microfono di Ilaria Sotis su Rai Radio1, aggiungwendo: "La terzietà del magistrato è una condizione irrinunciabile per la democrazia".