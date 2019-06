Le parole pronunciate a Ginevra Caso Regeni. Fico replica al ministro egiziano Saafan: "Omicidio ordinario? Offende nostra dignità" "Sappiamo benissimo che quanto accaduto a Giulio non c'entra nulla con una 'ordinaria' violenza privata, sappiamo benissimo che la rete degli apparati di sicurezza egiziani lo ha inghiotitto - scrive su Facebook il Presidente della Camera - e se così non fosse la Camera dei deputati non avrebbe deciso di istituire una Commissione d'inchiesta"

"Ho letto le parole del ministro del Lavoro egiziano Mohamed Saafan, secondo il quale l'omicidio di Giulio Regeni è stato un 'omicidio ordinario, che sarebbe potuto accadere in qualsiasi Stato o a qualsiasi altra persona'. Voglio solo dire che queste affermazioni sono un'offesa all'intelligenza e alla dignità dell'intero popolo italiano". Lo scrive su facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che aggiunge: "Sappiamo benissimo che quanto accaduto a Giulio non c'entra nulla con una 'ordinaria' violenza privata, sappiamo benissimo che la rete degli apparati di sicurezza egiziani lo ha inghiotitto, e se così non fosse la Camera dei deputati non avrebbe deciso di istituire una Commissione d'inchiesta.Mi aspetto che tutte le istituzioni, a tutti i livelli e in ogni sede, intervengano con decisione dopo queste frasi pronunciate da un ministro del governo egiziano. Giulio Regeni è stato già ucciso una, due, tre, quattro volte. Non possiamo continuare a subire questo e a farci offendere, dobbiamo pretendere verità e giustizia. Per Giulio, e per il nostro Paese", conclude Fico.Le parole sono state pronunciate dal ministro del Lavoro egiziano, Mohamed Saafan, alla 108/a sessione della Conferenza internazionale del lavoro di Ginevra e riportate dal portale arabo al-Bawaba. In risposta a quanto evocato da alcuni partecipanti a proposito dell'omicidio dell'accademico italiano Regeni, il ministro del Lavoro ha detto che questo caso è di natura criminale" e "deve essere trattato attraverso la Procura generale egiziana e la sua omologa italiana", scrive il sito.