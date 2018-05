Milano Caso Uva, assolti i carabinieri e poliziotti imputati per la morte dell'operaio di Varese nel 2008

Lucia Uva, sorella di Giuseppe (ansa)

Condividi

La corte d'assise d'appello di Milano ha assolto i due carabinieri e i sei poliziotti imputati per la morte di Giuseppe Uva, avvenuta poco più di dieci anni fa, a Varese.I giudici hanno in sostanza confermato il verdetto di primo grado. Le accuse erano di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona.L'operaio 43enne di Varese era morto la mattina del 14 giugno 2008 in ospedale, dopo aver trascorso la notte nella caserma dei carabinieri.Sotto processo erano due carabinieri e e sei poliziotti imputati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Per loro, assolti anche in primo grado, erano state chieste pene fino a 13 anni."Dieci anni che infangano il nome dello zio". È quanto ha urlato in aula la nipote di Giuseppe Uva, Angela, subito dopo la lettura del dispositivo con cui sono stati assolti i 2 carabinieri e i 6 poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Dopo il verdetto, nell'aula della Corte d'assise d'appello di Milano ci sono stati momenti di forte tensione.